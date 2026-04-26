Hladni tuš za praznike: Meteorolog najavio nagli pad temperature i snijeg

U našem regionu će do srijede biti uglavnom suvo, ali nas u narednom periodu očekuje naoblačenje, dok je u pojedinim krajevima najavljen čak i snijeg.

Večernji proračuni povećali su očekivanu količinu kiše za jugoistok regiona, a relativno hladno vrijeme zadržaće se sve do sedmog maja, objavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Danas nas očekuje prolazno povećanje oblačnosti bez kiše, ali će od sredine dana na sjeveroistoku duvati jak sjeverozapadni vjetar. Biće relativno toplo, posebno u zaleđu Jadrana, dok će na sjeveru tokom dana malo zahladiti. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od osamnaest stepeni na sjeveru do oko dvadeset sedam stepeni Celzijusa na jugu Hercegovine. Početkom sljedeće sedmice ostaje suvo, ali svježije, sa maksimumima od trinaest do devetnaest stepeni.

"Od srijede se očekuje spuštanje hladnog vazduha koji će donijeti naoblačenje sa kišom, prvo na sjeverozapadu, a u četvrtak i u ostalim predjelima. Padavine će uglavnom biti slabe i prolazne. Ipak, prema ECMVF modelu, na jugoistoku regiona očekuje se značajnija količina taloga, između petnaest i pedeset milimetara", ističe Čubrilo.

Rizik od mraza za 1. maj

Sa povećanjem padavina, planinski dijelovi jugoistoka Srbije i sjevera Crne Gore imaju povećanu vjerovatnoću za snijeg. Oko dvadeset devetog aprila biće veoma hladno uz maksimume od samo pet do trinaest stepeni.

"Oko prvog maja postojaće rizik od pojave kasnog mraza, što će zavisiti od vjetrovitosti i gustine oblačnosti", navodi se u objavi.

Blaže otopljenje, prema trenutnim proračunima, možemo očekivati tek poslije sedmog maja.