Danas slavimo Svetog Artemona: Silom krsta prikovao zmije za zemlju

Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vjernici danas obilježavaju svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog. On je bio sveštenik u Laodikiji za vrijeme cara Dioklecijana.
Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: "Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina bjeh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina bjeh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom".
Sudija ga uvede u hram Eskulapov gdje žrečevi naročito njegovahu velike zmije, posvećene tome "bogu". Svi držahu da će zmije ugristi Artemona.
No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, duhnu na njih i sve ih na mah umrtvi. Svi bjehu u velikom užasu.
A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na koljena pred Artemonom i povika: "Veliki je Bog hrišćanski!" I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim.
Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Artemone: "Moli Hrista Boga da spase duše naše".
(Kurir)
