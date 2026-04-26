Prasići skuplji od jagnjadi? Evo šta nas čeka do Đurđevdana

Kako je prošao post, a približavaju se prvomajski praznici i Đurđevdan, tako su krenuli da poskupljuju i prasići.

Podsjetimo, pred Vaskrs je kilogram žive vage prasića koštao je oko 8 KM, a jagnjadi do 12 KM.

Trenutno, prasići preko oglasa idu i po 10 KM, dok je maksimalna cijena jagnjadi i dalje 12 KM.

Praktično, za prase od 25 kilograma potrebno je oko 250 maraka, dok jagnje iste težine košta oko 300 KM.

Prasići se mogu naći i po nešto nižoj cijeni koja je, međutim, daleko od one sa početka marta, kada je kilogram žive vage koštao 5,5-6,5 KM.

Kako su za Srpskainfo potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, cijena živa vaga prasića maksimum će dostići uoči Đurđevdana.

"Cijena prasića značajnije bi mogla da ode uoči Đurđevdana, uostalom, kao i svake godine u ovo doba", rekli su u Udruženju uzgajivača svinja Srpske.

Uzgajivači ne preciziraju koliko bi prasići tada mogli da koštaju, ali je uoči Đurđevdana prošle godine, kilogram žive vage je išao i do 12 KM.

Oko Božića ove godine, kilogram žive vage prasića koštao je oko 10 KM.

Cijena jagnjadi uoči Đurđevdana lani bila je 12 KM, tako da je izvjesno da ćemo ove godine za pečenje na stolu morati da izdvojimo više para.

U proljeće je, naime, potražnja za prasićima i jagnjićima najveća, posebno pred slave u maju, prije svega uoči Svetog Đorđa. Nakon toga, cijena kreće da pada, pa miruje sve do ljeta, kad opet kreće sezona slavlja. Tada, ponovo kreće da raste i cijena žive vage prasića.

Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici. U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.