Netanijahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Hezbolah u Libanu

25.04.2026 22:01

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio je izraelskoj vojsci da napadne ciljeve Hezbolaha u Libanu, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Premijer Netanijahu je naredio IDF-u da izvrši snažne udare na mete Hezbolaha u Libanu", navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Hezbolah je ranije danas lansirao rakete i dronove na sjever Izraela i trupe stacionirane u južnom Libanu.

Hezbolah je izvodio više napada dnevno na izraelske snage stacionirane u južnom Libanu usred primirja, tvrdeći da reaguje na navodna izraelska kršenja primirja, piše izraelski portal.

Izraelska vojska je prethodno saopštila da je dron Hezbolaha iz Libana aktivirao sirene u sjevernoj pograničnoj zajednici Malkija prije nekog vremena.

Izraelske odbrambene snage kažu da su izgubile kontakt sa "sumnjivim vazdušnim ciljem", što ukazuje da se dron negdje srušio.

Vojska dodaje da je incident "očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke grupe Hezbolah", piše Tanjug.

