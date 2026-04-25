Teroristički napadi širom Malija: Žele da ubiju generala koji je na čelu vlade

U toku su napadi terorističkih i islamističkih grupa širom Malija, pa i u Bamaku. Mete su im aerodrom, kasarne a žele i da ubiju generala koji je na čelu vlade.

Borbe su se nastavile u blizini vojnog kampa Senou, blizu međunarodnog aerodroma Bamako-Senou u glavnom gradu, nakon koordinisanih napada u kojim je pogođeno više lokacija širom Malijadanas rano ujutru.

🇲🇱 JNIM (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin) and FLA (Front for the Liberation of Azawad) militants have launched a joint offensive on Mali's capital Bamako.



Fighting reported in Kati, on the northwestern outskirts of the capital, and in Kidal, where Russia's African Corps… pic.twitter.com/ZAtIkVNv9g — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 25, 2026

Napadi su usmjereni na područja u Bamaku, uključujući Senou i Kati, kao i Sevare, Mopti, Gao i Kidal, što ukazuje na visoko sinhronizovanu operaciju.

Multiple technicals and dozens of militants, likely with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), seen earlier entering Kati just to the northwest of Mali’s capital of Bamako, with seemingly no resistance from the Malian Army or Africa Corps. pic.twitter.com/06UhJeMhO1 — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Glavni aerodrom u Bamaku i rezidencija ministra obrane u Katiju bili su među prijavljenim metama, dok su intenzivne borbe zabilježene u Kidalu. Stanovnici su prijavili eksplozije i pucnjavu u nekoliko područja.

- Generalni štab Oružanih snaga obavještava nacionalnu javnost da su neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene strateške tačke i kasarne u glavnom gradu i unutrašnjosti rano jutros - navodi se u saopštenju vojske.

- Borbe su u toku. Pozivamo stanovništvo da ostane mirno i budno. Naše odbrambene i bezbjednosne snage trenutno su angažovane na uništavanju napadača.

Urban warfare still ongoing between JNIM/FLA coalition against the Malian army and the Russian Africa Corps in the city of Kidal. https://t.co/Z8jTN4MUZT pic.twitter.com/e7loXBG7P3 — Brant (@BrantPhilip_) April 25, 2026

Mali se često od 2012. godine suočava s napadima naoružanih grupa, uključujući prethodne napade 2024. godine usmjerene na Kati i područje aerodroma Senou.

Zemljom trenutno vlada general Asimi Goita, koji je predsjednik tranzicione vlade. On je efektivno na vlasti od drugog vojnog udara u maju 2021. godine, kada je smijenio prethodnog privremenog predsjednika i preuzeo kontrolu nad prelaznom vladom.

Larger numbers of militants seen entering Mali’s capital of Bamako this morning, as elements of the Malian Army and Africa Corps have seemingly collapsed across the country upon almost immediate contact with the FLA and JNIM. pic.twitter.com/F71QnIEvBp — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

(Jutarnji.hr)