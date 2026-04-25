Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

Maj je pred vratima, a pojedini znaci horoskopa imaće priliku da odahnu, makar kada su finansije u pitanju.

U velikom novčanom horoskopu otkrivamo koji pripadnici Zodijaka će imati sreće s novcem, a koji će morati da ulaze u dugove.

Ovan

Maj vam donosi prilike za dodatnu zaradu, ali i iskušenja da novac potrošite impulsivno. Bićete puni energije za nove projekte, ali je važno da ne ulazite u rizične investicije bez dobre procjene. Krajem mjeseca moguće je poboljšanje finansijske situacije kroz trud koji ste ranije uložili.

Bik

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, pa ćete pažljivo planirati troškove. Ovo je dobar period za štednju i dugoročne odluke. Mogući su manji, ali sigurni dobici. Izbjegavajte pozajmice i nepotrebne luksuze.

Blizanci

Finansijska situacija može varirati tokom mjeseca. Jednog trenutka imate osjećaj obilja, a već sljedećeg potrebu za stezanjem kaiša. Ključ uspjeha biće dobra organizacija i praćenje troškova. Moguće su nove poslovne ponude koje će vam otvoriti dodatne izvore prihoda.

Rak

Bićete oprezni s novcem i više okrenuti sigurnim opcijama. Porodični troškovi mogu biti u prvom planu, ali ćete uspjeti da održite balans. Nije pravi trenutak za veće rizike, ali jeste za planiranje budućih ulaganja.

Lav

Pred vama je dinamičan mjesec u finansijskom smislu. Mogući su veći prihodi, ali i veći troškovi. Važno je da ne dozvolite da vas želja za luksuzom odvede u minus. Pametnim potezima možete značajno unaprijediti svoju situaciju.

Djevica

Maj vam donosi stabilnost i mogućnost da riješite neka stara finansijska pitanja. Bićete precizni i odgovorni, što će se pozitivno odraziti na budžet. Dobar je period za ulaganje u znanje ili vještine koje vam mogu donijeti dugoročnu korist.

Vaga

Moguće su oscilacije u prihodima, pa će biti važno da pažljivo raspoređujete novac. Izbjegavajte donošenje brzih odluka u vezi s finansijama. Saradnja s drugima može vam donijeti korist ako jasno definišete uslove.

Škorpija

Intuicija vam može pomoći da prepoznate dobre prilike za zaradu. Ipak, ne oslanjajte se samo na osjećaj, već provjerite sve detalje. Mogući su iznenadni dobici, ali i troškovi koji dolaze bez najave.

Strijelac

Želja za trošenjem biće pojačana, naročito na putovanja i uživanja. Iako ćete imati prilike za zaradu, važno je da ne pretjerate. Dobar je trenutak za razmišljanje o dodatnim izvorima prihoda.

Jarac

Fokusirani ste na dugoročne ciljeve i stabilnost. Ovo je mjesec u kojem možete napraviti važne korake ka finansijskoj sigurnosti. Vaš trud i disciplina donose rezultate, ali izbjegavajte pretjeranu rigidnost kada su u pitanju nove prilike.

Vodolija

Neočekivane finansijske situacije mogu obilježiti maj. Bićete snalažljivi i brzo ćete reagovati, što će vam pomoći da izvučete maksimum iz svake situacije. Moguće su prilike koje dolaze iz neobičnih izvora.

Ribe

Finansije će zavisiti od vaše sposobnosti da ostanete realni i disciplinovani. Moguće su prilike za dodatnu zaradu kroz kreativne ili neobične projekte. Izbjegavajte nejasne dogovore i držite se provjerenih opcija, prenosi Kurir.