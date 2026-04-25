Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

Autor:ATV
Komentari:0
Na površinskom kopu "Ugljevik Istok jedan" jutros je na bageru "libher R9150B" došlo do požara, koji je brzo ugašen i nije bilo povrijeđenih lica.
Iz preduzeća Rudnik i termoelektrana (RiTe) "Ugljevik" saopšteno je da je do požara došlo u 5.15 časova zbog greške na motoru.
Radnik koji je bio u bageru odmah je obustavio rad i napustio bager, a zatim se u gašenje požara uključilo više prisutnih radnika, pri čemu su koristili raspoloživu protivpožarnu opremu.
Brzom i koordinisanom reakcijom zaposlenih spriječeno je širenje požara do dolaska vatrogasne jedinice, koja je na mjesto događaja stigla oko 5.30 časova i preuzela dalju intervenciju.
Društvo
Požar je uspješno lokalizovan i ugašen, bez povrijeđenih lica.
Prema preliminarnim nalazima, došlo je do oštećenja dizel-motora i sistema hidraulike, a tačan obim i priroda oštećenja biće utvrđeni nakon istrage, koja će pokazati da li je za požar odgovoran i ljudski faktor.
O ovom događaju obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova i rudarski inspektor.
U saopštenju se navodi da će ovaj incident vjerovatno dodatno otežati veoma složenu situaciju u izvođenju i napredovanju rudarskih radova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
14 min0
Porodica
14 min0
Scena
20 min0
Ljubav i seks
29 min0
Najnovije
17
12
17
05
16
59
16
59
16
53
Trenutno na programu