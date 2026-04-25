Logo
Large banner

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

Autor:

ATV
25.04.2026 17:05

Komentari:

0
Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.
Foto: Ustupljena fotografija

Na površinskom kopu "Ugljevik Istok jedan" jutros je na bageru "libher R9150B" došlo do požara, koji je brzo ugašen i nije bilo povrijeđenih lica.

Iz preduzeća Rudnik i termoelektrana (RiTe) "Ugljevik" saopšteno je da je do požara došlo u 5.15 časova zbog greške na motoru.

Radnik koji je bio u bageru odmah je obustavio rad i napustio bager, a zatim se u gašenje požara uključilo više prisutnih radnika, pri čemu su koristili raspoloživu protivpožarnu opremu.

Brzom i koordinisanom reakcijom zaposlenih spriječeno je širenje požara do dolaska vatrogasne jedinice, koja je na mjesto događaja stigla oko 5.30 časova i preuzela dalju intervenciju.

Временска прогноза

Požar je uspješno lokalizovan i ugašen, bez povrijeđenih lica.

Prema preliminarnim nalazima, došlo je do oštećenja dizel-motora i sistema hidraulike, a tačan obim i priroda oštećenja biće utvrđeni nakon istrage, koja će pokazati da li je za požar odgovoran i ljudski faktor.

O ovom događaju obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova i rudarski inspektor.

U saopštenju se navodi da će ovaj incident vjerovatno dodatno otežati veoma složenu situaciju u izvođenju i napredovanju rudarskih radova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Ugljevik

požar

bager

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner