Za ove znakove 20. jun je sudbinski dan: Sve će se promijeniti

Iako 20. jun izgleda kao obična subota, za četiri znaka taj dan mijenja sve. Rak, Vaga, Jarac i Vodolija ulaze u ono za čim su mjesecima trčali bez daha. Novac koji je negdje zapeo, mir koji ih je zaobilazio, problemi koji se vuku kao stara čarapa. Astrolozi ovaj sudbinski dan izdvajaju jer se više planetarnih uticaja poklapa istovremeno, a to se ne dešava svake godine.

Kada se planete tako poređaju, stvari se pokreću brže nego što očekujete. Sunce ulazi u Raka, Venera i Mars prave ugao koji direktno pogađa finansije, odnose i lične blokade.

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Za Raka, Vagu, Jarca i Vodoliju taj raspored pada tačno na oblasti koje ih trenutno najviše tište.

Sudbinski datum koji se ne viđa svake godine

Nekima 20. jun znači cifru na računu. Nekima rešenje koje su odavno zazivali. A nekima samo to da ujutru ustanu i osjete da je nešto u vazduhu drugačije.

Rak: Konačno vidi pare od svega što je ulagao

Rak mjesecima gleda u isti zid i ne miče se. Nije zato što ne radi, nego zato što stvari prosto nisu htjele da krenu. Ulaže, čeka, pokušava ponovo. Negdje duboko zna da mora doći okret, samo ne zna kada. 20. jun je taj kada.

Sunce ulazi u Raka baš na sudbinski dan i aktivira mu finansijski sektor onako kako se ne dešava često. Stiže ponuda sa strane, novac koji je bio zapet odjednom krene, saradnja se potvrdi poslije čekanja koje je trajalo predugo. Sreća tog dana za Raka nije apstraktna. Ima cifru i ima datum.

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Vaga: Dan kada prestaje da dokazuje i počinje da prima

Vaga ne priča o problemima naglas. Trpi, balansira, ide dalje. Dok drugi prave dramu, ona tiho nosi sve na sebi i misli da niko ne vidi koliko je zapravo iscrpljena. Tog dana neko to vidi. I prepoznaje.

Finansijska situacija se pomjera u njenu korist, posao koji je stajao odblokira se bez da je morala da gura. Sreća za Vagu tog dana izgleda kao pravda. Kao kada konačno dobijete ono što vam pripada, bez moljakanja i bez objašnjavanja zašto to zaslužujete. Pritisak koji se nakupljao nedjeljama počinje da popušta i to se oseti u tijelu prije nego što se vidi na papiru.

Jarac: Zatvara poglavlje koje je odavno trebalo da se zatvori

Jarac ima jednu stvar u glavi koje ne može da se riješi. Ne mora biti dramatično, ali je tu svaki dan. Jutro počne s tim, veče se završi s tim. Koliko god puta rekao sebi da je gotovo, nije bilo gotovo. Ovaj prelomni datum to mijenja konkretno i vidljivo.

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Okolnosti se slože tako da Jarac dobija i razlog i energiju da konačno stavi tačku. Problemi koji su ga držali u mjestu počinju da se rješavaju, novac vezan za tu situaciju se oslobađa, a sreća tog dana miriše na slobodu. Jarac te večeri ide na spavanje kao da je skinuo ranac koji je nosio godinama. I tek tada vidi koliko je bio težak.

Vodolija: Neko kaže pravu stvar u pravo vrijeme

Vodolija umije da čeka, ali to čekanje ima svoju cijenu. Plaća je u tišini, kroz brigu koja se ne vidi spolja. 20. jun donosi Vodoliji osobu ili razgovor koji mijenja tok stvari. Nije obavezno neko nov, može biti i neko blizak ko izgovori rečenicu koju Vodolija nije znala da treba da čuje.

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Iz tog razgovora izlazi prilika, iz prilike novac, a problemi koji su djelovali nerješivo dobijaju jednostavan izlaz. Sreća za Vodoliju tog dana ne stiže kao gromoglasan trenutak. Stiže kao olakšanje, tiho i toplo, kao kada konačno znate da više ne morate sami.

(Krstarica)