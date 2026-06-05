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Horoskop za vikend: Pogledajte šta očekuje vaš znak

Autor:

ATV
05.06.2026 15:40

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Хороскоп
Foto: pexels/Jean Neves

Ako vas zanima šta vam sprema horoskop od 5. do 7. juna, vrijeme je da se pripremite za uzbudljive dane pred nama.

Ovaj vikend donosi drastične promjene u energiji, gdje će tri znaka osjetiti pravi nalet sreće, dok ostali moraju da povuku ručnu i izbjegnu nepotreban haos.

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Šta donosi vikend horoskop od 5. do 7. juna

Zvijezde su ovog vikenda raspoređene tako da se jasno vidi ko će uživati u miru, a ko će morati da se suoči sa izazovima.

Ovo je period kada intuicija igra glavnu ulogu, pa slušajte svoj unutrašnji glas prije nego što donesete bilo kakvu važnu odluku.

Najvažnije je da ne reagujete na prvu loptu, jer će strpljenje biti ključno za izbjegavanje konflikata.

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Ovan

Vama ovaj vikend donosi nevjerovatan nalet energije koji treba iskoristiti za rješavanje zaostalih poslova. Očekuje vas sjajna poslovna ponuda koja će vam otvoriti vrata ka većim prihodima, samo budite spremni da brzo reagujete. U ljubavi ste magnet za suprotni pol, pa iskoristite tu harizmu za romantični izlazak.

Bik

Vama zvijezde savjetuju da se malo primirite i izbjegavate sukobe sa ukućanima oko potpuno nebitnih sitnica. Mogući su manji nesporazumi sa bliskom osobom, ali ako pokažete malo više razumijevanja, sve će se brzo riješiti. Posvetite se sebi i nekom hobiju koji vas opušta kako biste napunili baterije.

Blizanci

Pred vama su dani ispunjeni komunikacijom i susretima sa dragim ljudima koji će vam popraviti raspoloženje. Moguće je da ćete čuti neke vijesti koje niste očekivali, ali će se ispostaviti da su one veoma korisne za vaše planove. Iskoristite subotu za druženje, jer vam to donosi preko potrebnu pozitivnu promjenu.

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Rak

Vama vikend donosi potrebu za povlačenjem u sigurnost svog doma i sređivanjem misli. Osjećate blagi emotivni pritisak, pa nemojte dozvoliti da vas tuđe mišljenje ili problemi drugih ljudi nepotrebno opterećuju. U nedjelju ćete osjetiti veliko olakšanje ako se okrenete pripremi omiljenog jela i opuštanju u tišini.

Lav

Vi ste apsolutni pobjednik ovog vikenda i sve vam ide od ruke bez mnogo truda. Blistate u svakom društvu, a vaša energija privlači ljude koji vam mogu pomoći u ostvarenju dugoročnih ciljeva. Ovo je savršen trenutak da se posvetite partneru ili nekome ko vam se dugo dopada, jer vas čeka veoma prijatan susret.

Djevica

Vama ovaj period donosi fokus na finansije i planiranje budžeta za naredni mjesec. Iako ste navikli da sve držite pod kontrolom, ovaj put pustite stvari da teku svojim tokom i ne brinite zbog svake sitnice. Uživajte u malim stvarima, prošetajte ili se posvetite biljkama, jer će vas to najbolje osloboditi stresa.

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Vaga

Vama zvijezde poručuju da je vrijeme da donesete odluku koju ste dugo odlagali. Moguće su manje tenzije u komunikaciji, pa pazite šta govorite da ne biste nekoga povrijedili bez potrebe. Iskoristite ovaj vikend za balansiranje između obaveza i vremena za sebe, jer vam je preko potreban odmor od gužve.

Škorpija

Pred vama je intenzivan vikend u kojem ćete morati da pokažete čelične živce. Neko iz vaše blizine pokušava da vam nametne svoje mišljenje, ali vi jasno stavite do znanja gde su granice. Fokusirajte se na svoje ciljeve i ne gubite vrijeme na rasprave koje ne vode nikuda.

Strijelac

Vama se smiješi nevjerovatna prilika za napredak, bilo da je riječ o poslu ili privatnom životu. Otvaraju vam se vrata sreće, a optimizam koji zračite privlači ljude koji vam mogu biti saveznici. Vikend iskoristite za planiranje nekog budućeg putovanja koje će vam donijeti dodatnu radost.

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Jarac

Vama predstoje dani u kojima je najbolje biti strpljiv i odmjeren. Moguće su prepreke na putu do cilja, ali nemojte da vas to pokoleba, jer je vaš uspjeh zagarantovan ako ostanete dosljedni. Posvetite se porodici i pokušajte da izbjegnete teške teme koje samo nepotrebno kvare atmosferu.

Vodolija

Vi ćete ovog vikenda biti posebno inspirisani za kreativne poduhvate. Ideje koje vam padnu na pamet mogle bi da vam donesu dugoročnu korist, pa ih obavezno zapišite. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret koji bi mogao da preraste u nešto mnogo ozbiljnije nego što ste očekivali.

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Ribe

Vama ovaj vikend donosi smirenje i potrebu za duhovnim mirom. Neki važan telefonski poziv ili poruka mogu vam razjasniti situaciju koja vas je dugo mučila. Budite otvoreni za razgovor, jer iskrenost sa bliskom osobom može da vam donese veliko olakšanje i povrati osmijeh na lice.

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