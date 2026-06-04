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Zvijezde otvaraju novčanik: Ovih pet znakova očekuje pravi finansijski cunami

Autor:

ATV
04.06.2026 22:00

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Foto: Pexels

Astrolozi najavljuju period u kojem bi pojedini horoskopski znakovi mogli da osjete pravo finansijsko olakšanje kroz neočekivane novčane dobitke, rješavanje starih dugovanja i unosne poslovne prilike.

Ako ste dugo čekali da se vaš trud konačno isplati, zvijezde poručuju da je za neke znakove došlo vrijeme za pozitivne promjene na finansijskom planu.

Bik: Vrijeme je za naplatu uloženog truda

Bikovima se otvara period u kojem bi dugogodišnji rad, strpljenje i upornost konačno mogli donijeti konkretnu zaradu.

Mogući su novi poslovni projekti, ali i saradnje sa ljudima sa kojima ste već ranije radili.

Astrolozi savjetuju da pregledate stare ugovore, dokumentaciju ili prijave jer biste mogli pronaći zaostali novac ili bonus koji ste zaboravili.

Vaga: Zarada kroz kreativnost i stil

Vage bi u narednim danima mogle uspješno da unovče svoj osjećaj za estetiku, ljepotu i kreativnost.

Najviše koristi mogu imati oni koji se bave umjetnošću, dizajnom, trgovinom ili savjetodavnim poslovima.

Posebno važan trenutak mogao bi da se dogodi sredinom sedmice kada jedna poruka ili telefonski poziv otvore vrata profitabilnoj saradnji.

Lav: Vrijeme za napredovanje

Lavovima predstoji period u kojem bi njihove liderske sposobnosti konačno mogle biti prepoznate.

Moguće je unapređenje, preuzimanje važnog projekta ili ponuda za bolje plaćen posao.

Astrolozi poručuju da Lavovi ne treba da potcjenjuju svoju vrijednost i da slobodno traže ono što zaslužuju.

Škorpija: Intuicija vodi do novca

Škorpije će se u narednim danima najviše oslanjati na svoju intuiciju.

Mogući su pozitivni pomaci kada je riječ o nasljedstvu, povratu poreza, investicijama ili novcu koji je dugo bio na čekanju.

Savjet za pripadnike ovog znaka jeste da ne otkrivaju prerano svoje planove i finansijske poteze.

Diskrecija bi mogla biti ključ uspjeha.

Jarac: Pametni potezi donose sigurnost

Jarčevi ulaze u period u kojem će hladna logika i dobro planiranje donijeti najbolje rezultate.

Pred njima su važne finansijske odluke koje bi dugoročno mogle da obezbijede stabilnije prihode.

Ovo je povoljan trenutak za ulaganja, kupovinu nekretnine ili donošenje poslovnih odluka koje će se isplatiti u mjesecima koji dolaze.

Sedmica velikih finansijskih prilika

Prema astrološkim prognozama, naredni dani mogli bi donijeti značajne promjene za pripadnike ovih znakova.

Ipak, stručnjaci za astrologiju podsjećaju da je, osim povoljnih planetarnih uticaja, za uspjeh i dalje najvažnija spremnost da prepoznate priliku i iskoristite je na pravi način, prenosi Direktno.rs.

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