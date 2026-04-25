Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

Autor:

ATV
25.04.2026 16:53

Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.
Foto: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Porodica Kasio ponovo je u centru pažnje, nakon što su pojedini članovi javno iznijeli teške optužbe na račun Majkla Džeksona, godinama nakon što su ga, kako tvrde, branili po njegovom nalogu.

U intervjuu za Njujork Tajms od 24. aprila, četvoro od petoro braće i sestara Aldo, Edi, Dominik i Mari Nikol govorili su o, kako su opisali, složenom i traumatičnom odnosu sa slavnim pjevačem, uključujući tvrdnje o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu.

Od porodičnog prijateljstva do optužbi

Porodica Kasio upoznala je Džeksona preko oca Dominika, koji je radio kao menadžer hotela Helmsekj Palas u Njujorku, gdje je pjevač često boravio osamdesetih godina. Vremenom su se zbližili, a deca su počela da posećuju njegovo imanje Neverland čak i bez pratnje roditelja.

U tom periodu, kako navode, Džekson je postao mnogo više od prijatelja.

„Učinio je da se osjećamo kao da je sve prijatelj, otac, emocionalna podrška“, rekao je Edi.

Braća i sestre tvrde da nisu bili samo žrtve, već i, kako kažu, „programirani“ da ga brane od optužbi koje su se pojavljivale tokom godina.

Godinama su javno negirali bilo kakvo neprimereno ponašanje, uključujući i gostovanje kod Opre Vinfri nakon pjevačeve smrti.

Prekretnica je, prema njihovim riječima, došla tek nakon gledanja HBO dokumentarca Leaving Neverland iz 2019. godine, koji se bavi sličnim optužbama drugih muškaraca.

„Bili smo izmanipulisani i obučeni da ga štitimo“, izjavio je Edi, dodajući da im je film pomogao da „progledaju“.

Sudski spor i milionska nagodba

Nakon podnošenja tužbe protiv Džeksonove zaostavštine, porodica Kasio je 2020. godine postigla nagodbu vrijednu oko 16 miliona dolara, koja je isplaćivana tokom pet godina.

Po završetku isplata 2025. godine, pregovori o dodatnoj kompenzaciji doveli su do ponovnog iznošenja slučaja u javnost.

Suprotstavljene tvrdnje i oštre reakcije

Advokat Džeksonove zaostavštine, Marti Singer, oštro je odbacio optužbe, nazvavši ih „očajničkim pokušajem iznude novca“.

On je podsjetio da su članovi porodice Kasio više od 25 godina javno branili pjevača, uključujući i izjave iz knjige Frenka Kasija iz 2011. godine, u kojoj tvrdi da Džekson nikada nije učinio ništa neprimjereno.

Singer tvrdi da nove optužbe direktno protivreče ranijim izjavama i da predstavljaju pokušaj da se iz zaostavštine izvuče dodatni novac.

Pravna borba se nastavlja

Sud je u januaru nagovestio da bi prethodna nagodba mogla spriječiti dalje tužbe, ali advokat porodice, Mark Geragos, tvrdi da je sporazum bio iznuđen i pravno nevažeći.

On navodi da je cilj sporazuma bio da prikrije navodno zlostavljanje, što, prema njegovim riječima, čini ugovor neprimjenjivim.

Senka kontroverzi nad novim filmom

Sve ove tvrdnje ponovo su dospjele u fokus baš u trenutku kada biografski film "Michael" stiže u bioskope.

Iako film dobija pozitivne kritike, suočava se i sa zamjerkama jer ne obrađuje dugogodišnje kontroverze koje su pratile život "Kralja popa", prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Majkl Džekson

