Vještačka inteligencija dijeli otkaze: Više od 20.000 ljudi ostaje bez posla

Više od 20.000 potencijalnih otkaza koje su najavile kompanije Meta i Mikrosoft samo su dio šireg trenda koji potresa globalnu tehnološku industriju.

Nakon što je i Amazon ranije pokrenuo najveći talas otpuštanja u svojoj istoriji, stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti tek početak ozbiljne promjene na tržištu rada.

Više od 90.000 otkaza samo ove godine

Prema podacima platforme Layoffs.fyi, u 2026. godini već je otpušteno više od 92.000 radnika u tehnološkom sektoru, dok se ukupan broj otkaza od 2020. približava cifri od 900.000.

Stručnjaci upozoravaju da se ne radi o kratkoročnoj krizi, već o dubokoj transformaciji načina rada.

Kako ističu analitičari, kompanije istovremeno ulažu stotine milijardi dolara u razvoj AI infrastrukture, ali i koriste upravo tu tehnologiju da smanje troškove rada i povećaju efikasnost.

Meta i Microsoft smanjuju broj zaposlenih

Kompanija Meta planira da otpusti oko 10 odsto zaposlenih, odnosno približno 8.000 radnika, uz dodatnu odluku da ne popuni još 6.000 otvorenih pozicija.

S druge strane, Microsoft je najavio program dobrovoljnih otpremnina koji bi mogao obuhvatiti oko 7 odsto zaposlenih u SAD-u, što bi moglo značiti hiljade otkaza.

AI mijenja strukturu poslova

Strah od gubitka posla raste još od pojave ChatGPT-a krajem 2022. godine, kada je postalo jasno koliko brzo vještačka inteligencija može preuzeti zadatke koji su ranije bili rezervisani za ljude.

Dodatni pritisak stvorili su napredni AI alati koji već danas mogu zamijeniti čitave poslovne funkcije i od‌jele.

Istovremeno, istraživanja pokazuju da AI usporava zapošljavanje na početnim i opštim IT pozicijama, dok potražnja za specijalizovanim kadrovima poput AI inženjera raste.

Nisu ugroženi samo IT poslovi

Trend otpuštanja više nije ograničen samo na tehnološke kompanije.

Sportski gigant Nike najavio je otpuštanje oko 1.400 zaposlenih, prije svega u tehnološkom sektoru kompanije.

Slične poteze povukle su i kompanije poput Snap, Salesforce i Oracle, koje paralelno smanjuju broj zaposlenih i povećavaju ulaganja u AI.

Startapi rastu sa manje ljudi

U svijetu startapa pojavljuje se novi model poslovanja — male ekipe koje ostvaruju velike prihode.

Prema procjenama investitora, danas je moguće izgraditi kompaniju sa desetinama miliona dolara prihoda uz svega 50 zaposlenih, dok je ranije za isti nivo bio potreban višestruko veći tim.

Ovaj trend dodatno potvrđuje da AI mijenja pravila igre i smanjuje potrebu za velikim brojem radnika.

Rekordna ulaganja uprkos otkazima

Paradoksalno, dok otpuštaju zaposlene, najveće tehnološke kompanije nastavljaju da povećavaju ulaganja.

Očekuje se da će Alphabet, Microsoft, Meta i Amazon ove godine zajedno potrošiti skoro 700 milijardi dolara na razvoj AI infrastrukture.

Radnici sve nesigurniji

Pad povjerenja među zaposlenima postaje sve izraženiji.

Podaci pokazuju da sve manje ljudi daje otkaz jer strahuje od nestabilnog tržišta rada, što dodatno smanjuje mobilnost i zadovoljstvo zaposlenih.

Stručnjaci upozoravaju da se nalazimo u jedinstvenom tehnološkom ciklusu u kojem oni koji učestvuju u njegovom razvoju istovremeno osjećaju najveću nesigurnost.

Sve ukazuje na to da je tržište rada već ušlo u novu fazu u kojoj vještačka inteligencija ne samo da mijenja način rada, već direktno utiče na broj radnih mjesta i strukturu cijele ekonomije, prenosi Blic.