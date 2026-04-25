Lavrov: Sjećanje na Miru Dodik zauvijek će ostati u srcima njenih najbližih

Ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov izrazio je saučešće predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, ističući da je sa dubokom tugom primio vijest o smrti njegove majke Mire.

"Molim da primite moje iskreno saučešće zbog ovog teškog gubitka i da prenesete najiskrenije izraze saosjećanja i podrške članovima Vaše porodice", istakao je Lavrov.

Ministar Lavrov je naglasio da će svijetlo sjećanje na Miru Dodik zauvijek ostati u srcima njenjih najbližih, rođaka i prijatelja, piše Srna.