Vlada Venecuele ima dozvolu da plati advokata za Madura i njegovu suprugu

Vlasti u SAD dozvolile su Vladi Venecuele da plati advokata predsjedniku Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores, koji se nalaze u pritvoru u SAD, objavio je "Njujork tajms".

Dopisnik RIA Novosti ranije je javio da sudija nije vidio bezbjednosne rizike za SAD da dozvoli Venecueli da koristi državna sredstva za plaćanje odbrane svog lidera.

Tim odbrane venecuelanskog lidera povukao je svoj zahtjev za odbacivanje optužnice, rekavši da je ustupak Ministarstva pravde učinio optužnicu nebitnom.

"Potez američkog Ministarstva pravde riješio je prvo veliko pitanje u slučaju protiv Madura", dodaje se u saopštenju tima odbrane Madura.

Odbrana Madura i njegove supruge ranije je tražila da se slučaj odbaci, tvrdeći da su američke vlasti blokirale plaćanje za njihovo pravno zastupanje u skladu sa postojećim sankcijama Venecueli.

SAD su 3. januara napale Venecuelu kako bi uhapsile Madura i njegovu suprugu. Predsjednički par je odveden u Njujork.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će se Maduro i Floresova suočiti sa suđenjem zbog navodne umiješanosti u narko-terorizam i predstavljanja prijetnje za SAD.

(SRNA)