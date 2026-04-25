Stravičan sudar kamiona i autobusa: Jedno mrtvo, 20 povrijeđenih

Najmanje jedna osoba je poginula, a oko 20 ljudi je primljeno u bolnice nakon sudara autobusa i kamiona u blizini Sankt Peterburga, saopštile su vlasti.

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov rekao je za TASS da je 20 povrijeđenih osoba primljeno u bolnice u Lenjingradskoj oblasti, uključujući jedno dijete.

"Petoro njih je u kritičnom stanju", rekao je Kuznjecov.

Ranije je pres-služba Ministarstva za vanredne situacije regiona saopštila da je najmanje jedna osoba poginula, a deset je povrijeđeno, podsjeća TASS.