Stravičan sudar kamiona i autobusa: Jedno mrtvo, 20 povrijeđenih

25.04.2026 08:27

Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених
Najmanje jedna osoba je poginula, a oko 20 ljudi je primljeno u bolnice nakon sudara autobusa i kamiona u blizini Sankt Peterburga, saopštile su vlasti.

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov rekao je za TASS da je 20 povrijeđenih osoba primljeno u bolnice u Lenjingradskoj oblasti, uključujući jedno dijete.

"Petoro njih je u kritičnom stanju", rekao je Kuznjecov.

Ranije je pres-služba Ministarstva za vanredne situacije regiona saopštila da je najmanje jedna osoba poginula, a deset je povrijeđeno, podsjeća TASS.

