Danas obustava saobraćaja u mnogim ulicama u Banjaluci

25.04.2026 07:51

Saobraćaj u brojnim ulicama na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka biće obustavljen danas, 25. aprila, potvrđeno je iz policije. Biće preusmjeravan i javni prevoz.

Saobraćaj se obustavlja povodom održavanja Međunarodne biciklističke trke ''Beograd – Banjaluka 2026 ” i prolaska učesnika ove sportske manifestacije.

marin cilic

Tenis

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

Osim u banjalučkim ulicama, saobraćaj će biti obustavljen i na magistralnom putu MI 108 Prijedor – Banjaluka (Prijedorska petlja) i MI 101 dionica Banjaluka 2 – Klašnice 1, te na dionici auto-puta 9. januar - dionica Jakupovci - Kostajnica u vremenskom periodu od 11,30 do 16,00 časova.

U kojim tačno ulicama se obustavlja saobraćaj

Kada je riječ o samom gradu Banjaluka, saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 12 do 14 sati u sljedećim ulicama:

  • ulici Trive Amelice – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Krajiških brigada do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske,
  • ulici dr Mladena Stojanovića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice,
  • ulici Olimpijskih pobjednika – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa ulicom Prvog krajiškog korpusa,
  • ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Alejom Svetog Save,
  • ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana,
  • ulici Milana Tepića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom,
  • ulici Marije Bursać – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom – ulici Kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Braće Mažar i majke Marije –
  • Bulevaru cara Dušana – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kninska (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa,
  • ulici Teodora Kolokotronisa – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa ulicom Đure Daničića,
  • ulici Zdravka Čelara ( u kružnom toku),
  • Na Bulevaru cara Dušana- na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do spoja sa Ulicom Marije Bursać,
  • ulici Zmaj Jovina - na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do spoja sa Ulicom braće Mažar i majke Marije.

Preusmjeravanje javnog prevoza

Linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju navedenim ulicama za vrijeme trajanja obustave saobraćaja će biti preusmjerene alternativnim trasama.

Владимир Путин

Svijet

Putin dobio upozorenje: Čeka te 1917. godina

"U cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju Policijska uprava Banjaluka apeluje na vozače da u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju", poručili su iz policije.

Više iz rubrike

Бањалука

Banja Luka

Za 9 dana svega 14 obroka: Ekskurzija banjalučke škole pod lupom

13 h

0
Мост у Чесми

Banja Luka

Most u Česmi donosi još jednu dobrobit Banjalučanima

13 h

0
Поскок снимљен на Бањ брду

Banja Luka

Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

15 h

0
Плакат Министарства просвјете и културе РС постављен у парку Младен Стојановић, Бањалука.

Banja Luka

U parku Mladen Stojanović održano republičko takmičenje iz geografije

16 h

0

  • Najnovije

12

05

Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

12

04

Dječaku Viktoru koji je heklanjem oduševio Srbiju učinjena velika nepravda

11

56

Šta je zapravo na novom intimnom snimku Dare Bubamare

11

52

Trik za blistavo čiste prozore: Potreban vam je samo omekšivač

11

43

Senad Ramulj sam čuva hiljadu ovaca

