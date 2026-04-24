Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

Na banjalučkom izletištu Banj brdo ponovo je snimljena zmija za koju se, prema izgledu i karakterističnoj šari na tijelu, pretpostavlja da je riječ o poskoku.
Podsjećamo, i u februaru ove godine na istoj lokaciji takođe je snimljen poskok.
Novi snimak, koji je objavio portal "Provjereno", nastao je u petak 24. aprila.
Banj brdo je često posjećena lokacija za šetnju i rekreaciju, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez na šumskim stazama.
Stručnjaci upozoravaju da zmije u pravilu ne napadaju ljude, ali mogu reagovati ukoliko se osjete ugroženo ili ako se na njih slučajno nagazi.
Poskok je jedna od najopasnija evropskih ljutica čiji otrov može biti smrtonosan.
