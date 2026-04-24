Ninković: Tražiću vanrednu sjednicu o sječi stabala u Banjaluci

24.04.2026 14:23

Љубо Нинковић
Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je Srni da će pokrenuti inicijativu za održavanje vanredne sjednice Skupštine grada o sječi stabala na obali Vrbasa, kako bi bila sagledana ukupna situacija u vezi sa tom temom.

"Tek treba da vidimo šta se u ovom slučaju desilo. Vidimo da /gradonačenik Draško/ Stanivuković optužuje `Vode Srpske`, jer govori da su izdali dozvolu za sječu. Nakon ovoga imali smo stav iz `Voda Srpske` gd‌je je rečeno da su uradili dio posla koji njima pripada, ali da to nema veze sa rušenjem stabala", rekao Ninković u podkastu Srne.

On je naveo da bi na vanrednu sjednicu Skupštine grada bili pozvani oni koji su posjekli stabla, ali i predstavnici Javne ustanove "Vode Srpske", nadležnog gradskog od‌jeljenja, nadzorni organ i Stanivuković.

Ninković je izjavio i da građani Banjaluke ne treba da plaćaju parking jer, kako je naveo, trenutna naplata nije u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih institucija.

"Ne treba da plaćaju parking, zato što je trenutna naplata parking potpuno nezakonita, nije u skladu sa zakonskim aktima koji bi na sudu mogli budu u korist gradske uprave. Zbog toga jasno govorim da građani ne treba da plaćaju parking", istakao je Ninković.

Ninković tvrdi da je Stanivuković mimo zakona trošio novac iz budžeta grada.

"Prema našim izvještajima o izvršenju budžeta, više od 60 miliona KM sredstava gradskog budžeta potrošeno je nenamjenski. To su zajedno sa izvještajem iz 2024.godine dokumenti koji pokazuju da je gradonačelnik Banjaluke mimo zakona trošio sav taj novac", istakao je Ninković.

Komentarišući najavu Stanivukovića o pokretanju nekih kapitalnih projekata na području grada Banjaluka poput tramvaja u gradskom saobraćaju do kraja godine, te izgradnje mosta u naselju Dolac i izgradnje hotela "Palas", Ninković kaže da su to šarene laže za kojim gradonačelnik poseže pred svaku predizbornu kampanju, jer nema novca za sve što je zamislio.

Ninković smatra da su zahtjevi za poskupljenje grijanja neopravdani, te ukazao na brojne probleme u funkcionisanju javnih preduzeća u Banjaluci.

