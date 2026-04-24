Minić naveo projekte koje je Vlada Srpske realizovala u Banjaluci: "Samo neki koje smo finansirali"

24.04.2026 07:29

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Od decembra 2022. godine do danas, Vlada Republike Srpske uložila je 510 miliona KM u Banjaluku, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Саво Минић

Banja Luka

"Vidim da su se mnogi iznenadili koliko je Vlada izdvojila sredstava za projekte u Banjaluci", rekao je Minić.

Objavio samo neke od projekata

Minić je na Iksu objavio samo neke od projekata u Banjaluci koje je finansirala ili sufinansirala Vlada, kao što su nabavka uređaja za potrebe Javna zdravstvena ustanova Zavod za transfuzijsku medicinu, izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra, uspostavljanje Sajber akademije i ulaganje u Banjsko-rekreativni centar "Srpske Toplice".

Među projektima u Banjaluci, predsjednik Vlade je naveo i izgradnju saobraćajne infrastrukture u Kampusu, sanacija, adaptacija i restauracija kuće Milanović, rekonstrukcija i sanacija objekta Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka.

Takođe, tu su i investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjaluci, sanacija Paviljona tri u Javnoj ustanovi Studentski centar "Nikola Tesla", nabavka opreme za Okružni privredni sud, obnova manastirskih zidina i konaka u manastiru Gomionica, izgradnja objekta za smještaj jedinica SAJ i žandarmerije i parkinga u Zalužanima.

Zatim, među projektima koje je Vlada Srpske finansirala ili sufinansirala u Banjaluci su izgradnja i opremanje zgrade Ustavnog suda, opremanje prostora Pravobranilaštva, nabavka vozila za Narodno pozorište Republike Srpske, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija školskih objekata, opremanje Klinike za kardiohirurgiju UKC Republike Srpske.

Minić je na Iksu naveo i sanaciju objekata Klinike za infektivne bolesti UKC, rekonstrukciju glavnog terena Gradskog stadiona Banjaluka, nabavku opreme za Elektrotehnički fakultet, sanaciju instalacija Gimnazije Banjaluka, izgradnju objekta Policijske akademije u Banjaluci, AGF-a i i mnoštvo drugih investicija.

