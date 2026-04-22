Minić: Uradićemo sve da Banjaluka bude bolja i ljepša

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras da će izvršna vlast uraditi sve da Banjaluka bude još ljepša i da građani imaju bolje uslove za život.

Minić je, uoči svečane akademije povodom Dana grada, rekao novinarima da treba uraditi mnogo toga u Banjaluci jer ovaj grad to zaslužuje.

"Sa radošću sam došao na svečanu akademiju i svi koji osjećaju Banjaluku kao svoju i koji su pozvani treba da dođu", poručio je Minić, prenosi "Srna".

Nauka i tehnologija Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

On je čestitao Dan grada gradonačelniku Banjaluke, zaposlenima u Gradskoj upravi i svim građanima.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.