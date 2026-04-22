Položeni vijenci na Spomenik poginulim borcima NOR-a

Brojne delegacije položile su danas vijence na Spomenik poginulim borcima NOR-a povodom Dana grada Banjaluka.

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, predstavnici Skupštine Vojvodine.

Obilježavanje Dana Grada Banjaluka

Vijence su položili zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško i Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Obilježavanje Dana Grada Banjaluka

Takođe, vijence su položile narodni poslanici, odbornici u gradskoj Skupštini, delegacije BORS-a, SUBNOR-a, gradske Boračke organizacije i ostale nevladine organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te predstavnici Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci i predstavnici političkih partija.

U okviru obilježavanja Dana grada u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor biće održana svečana akademija na kojoj će biti uručene aprilske nagrade.

Prethodno su položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija", na Spomenik 12 beba i na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.