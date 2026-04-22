Položeni vijenci na Spomenik poginulim borcima NOR-a

ATV
22.04.2026 12:21

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Brojne delegacije položile su danas vijence na Spomenik poginulim borcima NOR-a povodom Dana grada Banjaluka.

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, predstavnici Skupštine Vojvodine.

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Obilježavanje Dana Grada Banjaluka

Vijence su položili zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško i Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Obilježavanje Dana Grada Banjaluka

Takođe, vijence su položile narodni poslanici, odbornici u gradskoj Skupštini, delegacije BORS-a, SUBNOR-a, gradske Boračke organizacije i ostale nevladine organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te predstavnici Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci i predstavnici političkih partija.

U okviru obilježavanja Dana grada u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor biće održana svečana akademija na kojoj će biti uručene aprilske nagrade.

Prethodno su položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija", na Spomenik 12 beba i na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.

