Položeni vijenci na Spomenik poginulim borcima NOR-a

Brojne delegacije položile su danas vijence na Spomenik poginulim borcima NOR-a povodom Dana grada Banjaluka.
Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, predstavnici Skupštine Vojvodine.
Vijence su položili zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško i Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.
Takođe, vijence su položile narodni poslanici, odbornici u gradskoj Skupštini, delegacije BORS-a, SUBNOR-a, gradske Boračke organizacije i ostale nevladine organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te predstavnici Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci i predstavnici političkih partija.
U okviru obilježavanja Dana grada u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor biće održana svečana akademija na kojoj će biti uručene aprilske nagrade.
Prethodno su položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija", na Spomenik 12 beba i na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.
