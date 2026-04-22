Minić: Žrtva poginulih boraca obavezuje da sačuvamo slobodu i gradimo mir

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da žrtva poginulih boraca obavezuje da se čuva sloboda i gradi mir.
Minić je povodom Dana grada Banjaluka, položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
"Sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se onih koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo slobodu, gradimo mir i budemo dostojni nasljeđa koje su nam ostavili", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Povodom Dana grada Banjaluka, položio sam vijenac na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) April 22, 2026
Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.
