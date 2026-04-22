Karan: Uz svesrdnu pomoć republičkih institucija, Banjaluka postala mjesto okrenuto napretku

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku rukovodstvu i odbornicima Skupštine grada, gradonačelniku i svim građanima Banjaluke povodom 22. aprila - Dana grada i 81 godine od oslobođenja Banjaluke od fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu.

"Ovaj značajan datum podsjeća nas na hrabrost i žrtvu naših predaka koji su se izborili za slobodu, dostojanstvo i budućnost Banjaluke. Njihova borba je temelj na kojem gradimo današnje društvo, zasnovano na vrijednostima mira, slobode i zajedništva", istakao je Karan.

On je naglasio da je, uz svesrdnu pomoć republičkih institucija, Banjaluka postala mjesto susreta ideja, kultura i ljudi, okrenuto budućnosti i napretku, važan regionalni centar administrativnog, ekonomskog, univerzitetskog, sportskog, političkog i kulturnog života Republike Srpske.

"Želim da svi zajedno nastavimo da gradimo i razvijamo Banjaluku na dobrobit svih njenih stanovnika, ali i cijele Republike Srpske", navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.