Vlado Đajić osniva svoju stranku

Narodni poslanik i bivši predsjednik GrO SNSD Banjaluka Vlado Đajić predao je zahtjev za registraciju nove stranke, potvrđeno je za ATV.

Đajić osniva novu stranku pod nazivom "Volja naroda - dr Vlado Đajić". On je zakonom propisanu dokumentaciju za registraciju novog političkog subjekta predao Osnovnom sudu u Banjaluci u četvrtak, 16. aprila. Kako nam je potvrđeno, još uvijek nije izdato rješenje jer je zahtjev u proceduri.

