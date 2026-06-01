Kaluža za ATV: Politike Republike Srpske mogu se čuti u Vašingtonu, Moskvi i Pekingu

U Banjaluci su potpisani memorandumi o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija nakon održanog Prvog Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji američkog Gold instituta za međunarodnu strategiju. Vlasti u Republici Srpskoj poručuju da ovakvi kontakti otvaraju vrata novim investicijama, privrednoj saradnji i jačanju međunarodnih, ekonomskih veza.

„Ovo označava jednu novu fazu razvoja odnosa između Republike Srpske i Sjedinjenih američkih država. Dakle, američke kompanije su vremenom prepoznale Republiku Srpsku kao jedno mjesto investiranja. Dakle, u kontekstu međunarodnih odnosa, ovo je najbolji pokazatelj da se odnosi razvijaju u najboljem pravcu i da kompanije SAD-a imaju namjeru da ulože svoj kapital u Republiku Srpsku i na kraju to dovodi do ne samo boljih ekonomskih nego i političkih odnosa“, poručio je Lučijano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

Kako Kaluža navodi, protekli događaji pokazuju tendenciju, a koja se u posljednjih nekoliko godina u političkom smislu u spoljno-političkim odnosima Republike Srpske realizuje, a to je povećanje obima saradnje, predstavljanje Republike Srpske kao potencijalnog partnera u međusobnim odnosima i na kraju, ono što je dovelo do potpisivanja memoranduma između određenih ministarstava i američke kompanije, koje će da investiraju.

„Razgovaralo se o energetskim, infrastrukturnim projektima. Dakle, oni su otvorili pitanje kako i na koji način mogu sa svojim kapitalom, pošto je navedeno da je to njihov kapital, kompanije, kako i na koji način mogu da grade određene putne infrastrukture ili putne dionice. Ja ne moram govoriti našoj javnosti koliko je važno da jedna strana kompanija svojim kapitalom gradi investicije u našoj zemlji. Kako za građane, tako i u konceptu zapošljavanja, finansijskih sredstva i na kraju povezivanje Republike Srpske, a što na kraju opet donosi u ekonomskom smislu jedan ogromni napredak kao što je to slučaj i o spoljno-političkom smislu“, kazao je Kaluža.

Kako je Kaluža poručio, dosadašnje aktivnosti sa američkim investitorima predstavljaju dobar put koji su zauzele institucije Republike Srpske u toj saradnji.

„Gold institut u SAD-u, koji je organizator konferencije, koja se nedavno održala u Banjaluci i zajedno u partnerstvu sa Gold institutom u Banjaluci, u stvari je pokretač inicijative da se ekonomski odnosi između Republike Srpske i Sjedinjenih američkih država povećaju i da se oblast investicija zaokruži ulaganjem u infrastrukturne projekte i konkretno, to znači da oni memorandumi o saradnji u stvari govore da je to prvi korak. Institucije Republike Srpske načelno prihvataju njihovu ponudu za saradnju, as druge strane oni su prihvatili institucije Republike Srpske kao partnera u realizaciji svojih projekata, tako da otprilike u svim ekonomskim projektima, memorandum o saradnji su prvi korak u kojima se počinju realizovati investicije ili povećavati ekonomski odnosi“, kazao je Kaluža.

Put i trasa koju su postavile institucije Republike Srpske, predsjednik, član Predsjedništva BiH i sama Vlada Srpske, kako kaže Kaluža, govore da su prepoznali novu vrstu geopolitičkih odnosa gdje dolazi do redefinisanja uloga pojedinih zemalja, svjetskih sila na globalno-političkoj sceni.

„Te blokovske podjele su prestale izborom gospodina Trampa, ekonomskim rastom Kine, Rusija je energetski postala mnogo snažnija nego što je bila i dogovori te tri zemlje sada oblikuju novi svijet. Multipolarni svijet je trenutno u fazi nastanka i stvaranja. Republika Srpska u geografskom smislu možda mala, ali ako pogledate u političkom smislu zanimljivo velika zato što se politike Republike Srpske mogu čuti u Vašingtonu, u Moskvi i u Pekingu, a što je jako važno i ona se pozicionira shodno tim novonastalim okolnostima“, rekao je Kaluža.

On je poručio da je Republika Srpska spremna otvoriti prostor za investicije, ali i saradnju sa američkim kompanijama i u smislu infrastrukture, energetskih projekata, novih tehnologija, turizma te postoje jasni potencijali u Srpskoj pogodni za dobro investiranje.