Minić i Stevanović sa predstavnicima "Šandonga" i na gradilištu auto-puta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović danas će održati sastanak sa predstavnicima koncesionara "Šandong" i izvođača radova na auto-putu u izgradnji Banjaluka - Prijedor i obići gradilište auto-puta u naselju Ivanjska.

Početak sastanka planiran je u 12.30 časova u kampu Ivanjska, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Minić i Stevanović će u 13.15 časova u Ivanjskoj obići gradilište auto-puta Banjaluka - Prijedor, nakon čega su u 13.30 časova predviđene izjave za novinare, prenosi Srna