Delegacije Srpske i Rusije posjetile Hram Preobraženja Gospodnjeg

Delegacija Republike Srpske i delegacija Rusije, koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško, u posjeti je srpsko-ruskom Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci.

U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. delegacije RS, Hram Preobraženja Gospodnjeg U delegaciji Rusije, pored Gruška, su direktor Drugog evropskog departmenta Ministarstva inostranih poslova Jurij Pilipson i izvršni direktor Fondacije podrške hrišćanske kulture i naslijeđa Jegor Skopenko. Hram Preobraženja Gospodnjeg Prethodno je održan sastanak delegacija. U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske danas će biti održan i forum o trenutnom geopolitičkom dešavanju u Evropi.

