Gruško: Preduzećemo sve napore kako bi olakšali situaciju generalu Mladiću

Rusija radi sve da bi olakšali trenutnu situaciju u kojoj se nalazi general Ratko Mladić, ali po tom pitanju ne može se mnogo učiniti, poručio je Aleksandar Gruško, zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije.
"Smatramo cijelu situaciju nehumanom i neljudskom. Preduzećemo sve neophodne napore da bismo olakšali njegovu sudbinu, kako bi general Mladić imao adekvatan pristup medicini i kako bi mogao i da vidi svoju rodbinu. Nažalost, oni koji danas određuju njegovu sudbinu, rukovode se sasvim drugačijim smjernicama", poručio je Gruško.
Podsjećamo, stanje generala Ratka Mladića naglo se pogoršalo posljednjih dana, a prije nekoliko dana pretrpio je i moždani udar.
