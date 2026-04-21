Gruško: Preduzećemo sve napore kako bi olakšali situaciju generalu Mladiću

Rusija radi sve da bi olakšali trenutnu situaciju u kojoj se nalazi general Ratko Mladić, ali po tom pitanju ne može se mnogo učiniti, poručio je Aleksandar Gruško, zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije.

"Smatramo cijelu situaciju nehumanom i neljudskom. Preduzećemo sve neophodne napore da bismo olakšali njegovu sudbinu, kako bi general Mladić imao adekvatan pristup medicini i kako bi mogao i da vidi svoju rodbinu. Nažalost, oni koji danas određuju njegovu sudbinu, rukovode se sasvim drugačijim smjernicama", poručio je Gruško.

Podsjećamo, stanje generala Ratka Mladića naglo se pogoršalo posljednjih dana, a prije nekoliko dana pretrpio je i moždani udar.