Cvijanović čestitala predsjedniku Izraela Dan nezavisnosti

"Povodom Dana nezavisnosti Države Izrael, upućujem Vam najiskrenije čestitke i prijateljske pozdrave. Ovaj dan svjedočanstvo je izuzetne snage i istrajnosti izraelskog naroda koji je, suočen sa istorijskim patnjama i velikim izazovima, uspio da izgradi svoju državu i očuva je s ponosom i dostojanstvom", istakla je Cvijanovićeva.

Naglasila je da srpski narod, koji i sam nosi duboko sjećanje na vlastita stradanja i zna šta znači borba za opstanak i slobodu, s iskrenim poštovanjem gleda na ovo dostignuće.

"Između srpskog i jevrejskog naroda postoje duboke istorijske i duhovne veze, utkane u zajedničko sjećanje na patnju i zajedničku čežnju za mirom i slobodom. Te veze danas predstavljaju čvrstu osnovu za prijateljstvo i međusobno razumijevanje. Želim Vama i cijelom izraelskom narodu zdravlje, mir i prosperitet", zaključila je Cvijanović.