Dodik: Republika Srpska faktor dogovora; Održan uspješan i opsežan sastanak

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su SNSD i HDZ BiH danas održali jedan opsežan i precizan razgovor na kome se raspravljalo o važnim temam za obe strane, te je naglasio da Republika Srpska ne radi na zaustavljanju i opstrukciji već je ona faktor dogovora sa jasnim stavom.

„Imali smo opsežne i precizne razgovore o temama, koje su od interesa za obe političke partije. Aktuelan trenutak u kome smo analizirali stanje u BiH kao i ono što je neophodno da uradimo i učinimo te imamo aspolutnu saglasnost da sa budžetom BiH krenemo tako što ćemo održati ubrzanu sjednicu fiskalnog vijeća kojim ćemo utvrditi okvir i taj okvir će biti podržan od strane Savjeta ministara i predložen dalje u proceduru“, poručio je Dodik

Kako je on naglasio, saradnja SNSD-a i HDZ-a nije zasnovana na bio kakvoj opstrukciji i pokušajima zaustavljanja trećeg naroda u BiH već se zasniva na razvoju čak i onih projekata na nivou Federacije BiH.

„Razgovarali smo i o važnim kadrovskim pitanjima kao i pitanjima imovine,a koje se ubrzavaju od strane nekih faktora međunarodne zajednice. Mi smo prenijeli jasan stav, a to je da termin državne imovine ne postoji kao termin niti će postojati u suštini i da je to nametnuta tema od strane određenih faktora u međunarodnoj zajednici“, kazao je Dodik.

Lider SNSD-a se osvrnuo i na saradnju ove dviju političke partije u periodu od trinaest godina gdje kakoon navodi vlada perfektan dogovor o vojnoj imovini, a koji je međunarodna zajednica uspjela „razvaliti“ ih uvesti u dugogodišnje čekanje, koje i dan danas traje i kao takvo potpuno nepotrebno.

„Republika Srpska je faktor dogovora i ona tu ima jasan stav. Državna imovina BiH po Ustavu ne postoji, Zakon o sukcesiji ne može biti ni ustavni ni bilo kakav osnov da se to pitanje rješava, kako su oni naumili. Uostalom, može biti dio dogovora u kome ne izbjegavamo da učestvujemo“, kazao je lider SNSD-a.

Dodao je i da Republika Srpska ne planira da radi na zaustavljanju realizacije projekata pa ni onih na nivou Federacije BiH. Kkao navodi, Srpska neće opstruisati projekte kao što je to uradila FBiH sa projektom Buk Bijela, Aerodrom Trebinje i Južna interkonekcija, a za koji je Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici dala saglasnost za ovaj projekat te će biti razmatran i upućen dalje u proceduru.

„Savjet ministara je dao saglasnost za Istočnu interkonekciju, ali je to zaustavljeno u Predsjedništvu i mi sada smo saglasni da Savjet ministara da saglasnost za Južnu interkonekciju na bazi prijedloga koji je dat i da u okviru Predjsedništva se obave razgovori o obe interkonekcije“, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da se i na sastanku razgovaralo i o zajedničkoj saradnji kao tome da se ona nastavlja i do i nakon predstojećih izbora.

„Bićemo partneri do izbora i bićemo partneri nakon izbora i mi očekujemo pobjedu kao SNSD. Postoje realna očekivanja da to bude tako isto s druge strane HDZ na mjestima na kojima se oni budu birali. Mi smo pokazali da ovo nije protiv trećeg naroda, jeste protiv nekih političkih partija kao što to imamo sa našom opozicijom kao što gospodin Čović ima problema sa opozciijom kod njih“, kazao je Dodik uz naglašavanje da očekuje pobjedu na izborima.

Kako je naveo i za funkciju predsjednika, člana Predsjedništva te 40 odsto podrške.

„Sa koalcionim partnerima ćemo imati zajedničke kandidate i očekujemo podršku. Očekujemo da dođemo do dvotrećinske većine na nivou Parlamenta Srpske te da možemo birati delegaciju jer je naš cilj za Dom naroda da imamo tamo naša četirti delegata što je cilj ne samo naš već i našeg naroda i na samom nivou Republike Srpske“, rekao je Dodik i izrazio očekivanje da će i HDZ ostvairiti zavidne rezultate na predstojećim izborima.

Lider SNSD-a je naglasio da i pored saradnje i usaglašavanja postoje i one teme u kojima SNSD i HDZ nisu saglasni, a radi se o pitanjima članstva NATO-u kao i Evropskoj uniji.

„Razlike se odnose na članstvo u NATO-u. Mi imamo neutralni stav o tome, HDZ smatra da trebamo da budemo članice NATO-a, što je razumljivo i mi razumijemo njihovu poziciju. Što se tiče evropskog puta mi u principu nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv nekih njihovih politika i mi smatramo da treba zaustaviti centralizaciju BiH i njenu unitarizaciju na evropskim projektima, jer oni nama upućuju zahtjeve koji su u stvari dalja unitarizacija BiH stavljena u ruke muslimanima u BiH “, rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je kazao da je današnji sastanak bio vrlo uspješan te da se razgovaralo i o pomoći katoličkoj crkvi, kao i drugim projektima od važnosti.