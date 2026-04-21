Dodik o navodima da Kristijan Šmit odlazi

Kristijan Šmit nije morao ni doći ovdje pa me ne interesuje ni njegov odlazak, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, odgovarajući medijske navode da bi njemački državljanin mogao napustiti BiH.
"Republika Srpska je nezaobilazan faktor u predlaganju bilo kod visokog predstavnika. To je ono što piše u Aneksu 10. Tu saglasnost nije dobio Kristijan Šmit, ostavio je iza sebe smeće koje treba počistiti. Ne zanima me ni u političkom ni u biološkom smislu, to je jedan kreten, koji je ovdje apsolutno nikakvu pažnju, pa ni pitanje kada će otići i da li će otići. Može da radi šta hoće", rekao je Dodik.
Dragan Čović, lider HDZ-a je rekao da su razgovarali sa Šmitom te rekli da se nije smjela donijeti nijedna odluka visokog predstavnika u BiH, nego da narodi moraju sami preuzeti odgovornost.
"Prema onom što sam ja ih tih razgovora čuo, Šmit ne razmišlja o brzom odlasku, ali o tome odlučuju neki drugi. Vidjećemo šta će se desiti", rekao je Čović
