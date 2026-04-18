"Konakovićeva politička komunikacija ne vodi pomirenju, već podiže tenzije"

Istupi ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na Antalija diplomatskom forumu predstavljaju nedopustiv nivo političke komunikacije i svjesno podizanje tenzija u regionu, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Vulićeva je rekla da korištenje neprimjerenog rječnika, napadi na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i etiketiranje lidera SNSD-a Milorada Dodika ne doprinosi rješavanju problema, već produbljuje podjela i narušava ionako krhke odnose.
"Umjesto ovakve retorike, očekuje se odgovorno ponašanje i vođenje politike u interesu stabilnosti, a ne lične promocije i političkih obračuna", istakla je Vulićeva.
Ona je naglasila da Milorad Dodik nije osuđenik, već lider srpskog naroda.
"Dok je Konaković isfrustriran i u žalosti", rekla je Vulićeva.
Slušajući Kristijana Šmita, a ne svoj narod, Konaković je dospio na ivici političke propasti.
"Ni Šmit koji je prema Dodiku i srpskom narodu bio nemilosrdniji od Hitlera, ni Sena Uzunović koja likuje nad ubijenom srpskom djecom i osuđuje svakog Srbina na kazamat, nisu pomogli Konakoviću da BiH postane unitarna, a srpski narod istrijebljen. BiH će biti dejtonska ili nikakva!", poručila je Vulićeva.
BiH
1 d0
BiH
1 sedm0
BiH
1 sedm0
BiH
2 sedm1
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
