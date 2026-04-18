"Konakovićeva politička komunikacija ne vodi pomirenju, već podiže tenzije"

Istupi ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na Antalija diplomatskom forumu predstavljaju nedopustiv nivo političke komunikacije i svjesno podizanje tenzija u regionu, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je rekla da korištenje neprimjerenog rječnika, napadi na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i etiketiranje lidera SNSD-a Milorada Dodika ne doprinosi rješavanju problema, već produbljuje podjela i narušava ionako krhke odnose.

"Umjesto ovakve retorike, očekuje se odgovorno ponašanje i vođenje politike u interesu stabilnosti, a ne lične promocije i političkih obračuna", istakla je Vulićeva.

Ona je naglasila da Milorad Dodik nije osuđenik, već lider srpskog naroda.

"Dok je Konaković isfrustriran i u žalosti", rekla je Vulićeva.

Slušajući Kristijana Šmita, a ne svoj narod, Konaković je dospio na ivici političke propasti.

"Ni Šmit koji je prema Dodiku i srpskom narodu bio nemilosrdniji od Hitlera, ni Sena Uzunović koja likuje nad ubijenom srpskom djecom i osuđuje svakog Srbina na kazamat, nisu pomogli Konakoviću da BiH postane unitarna, a srpski narod istrijebljen. BiH će biti dejtonska ili nikakva!", poručila je Vulićeva.