Suljagić tražio otkazivanje poziva i priznanja Dodiku?

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, nastavio je koracima Dine Konakovića. I on je nakon šefa BH diplomatije pisao Univerzitetu Džadson u SAD-u u kojem traži hitno otkazivanje poziva i planirane dodjele priznanja Miloradu Dodiku.

Suljagićevo pismo otišlo je na adresu predsjedniku Univerziteta Džinu Krumu od kojeg traži da preispita i povuče svoju odluku.

"Ova odluka je duboko zabrinjavajuća, ne kao pitanje političkog neslaganja već kao pitanje utvrđenih činjenica, sudskih presuda i institucionalne odgovornosti", poručio je Emir Suljagić direktor Memorijalnog centra Srebrenica.

Suljagić dalje u pismu pripisuje Miloradu Dodiku i to da redovno odbacuje legitimitet međunarodnih sudova zaduženih za procesuiranje teških zločina, te da stalno koristi retoriku koja zastrašuje i vrijeđa preživjele. Milorad Dodik jasno poručuje da će 25. aprila otputovati u Čikago.

"Ja naravno idem u okviru poziva koji organizuje hrišćanski Univerzitet u Čikagu da budem gost tog Univerziteta gdje će mi se dodijeliti određeni priznanje. To je značajan događaj za taj Univerzitet koji je po broju studenata treći u SAD-u i evo vidim pobunu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Bošnjaci su duži period pokušavali da diskredituju Srpsku, ali u tome nisu uspjeli, poruka je Miroslava Vujičića. Dodjela priznanja Dodiku izazvala je, kaže, novu pobunu među Bošnjacima i to na sve načine pokušavaju da spriječe.

"To pokazuje na neki način njihovu nemoć i kratkovidost njihove politike. Ono što su godinama radili očigledno nije uspjelo i došlo je do ozbiljnog zaokreta od strane nove američke administracije prema Miloradu Dodiku konkretno i RS. I svaki ovaj pokušaj na neki način da ospore njihovo jako prisustvo u Americi neće dovesti ni do čega dobrog za same Bošnjake", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Sada kada se glas Srba i srpskih predstavnika čuje mnogo glasnije od onoga što govori političko Sarajevo, vratili bi se u vrijeme stereotipa kada je srpski glas bio zabranjen, smatra Nenad Stevandić i poručuje da je istina bolna.

"Koliko je bolna pokazuju reakcije ljudi koji se uporno zalažu da oni biraju koji će Srbi glas da upotrebe i da oni biraju predstavnike Srba. I kao što vidite oni to više ne da ne biraju nego kukaju kada oni Srbi koji izabere srpski narod govore glasnije od njih i kada se bolje čuju i kada se na planeti njihov glas se svodi na kukanje. I drago nam je da kukaju i kukaće još više kada vide šta ćemo u budućnosti da uradimo", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

I iz Vlade Srpske poruka da su napadi iz Federacije planski i orkestrirani prema svakom važnijem Srbinu u Republici, te da je Srpska dugo vremena imala čitav svijet protiv sebe, a Federacija bila u prednosti.

"Očigledno se političko Sarajevo i predstavnici bošnjačkih politika povampirili kada je kada je u pitanju RS. Mi iz RS smo uvijek bili glas razuma, ali pogledajte šta to radi političko Sarajevo. Uporno hoće da naruši suživot, mir i stabilnost u BiH", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

"Bilo koja inicijativa koja kreće, da li od institucija RS ili pojedinaca, nije ni važno, u smislu da se međunarodna zajednica, posebno one velike sile u određenom segment ili momentu stave na našu stranu nailazi na osudu od političkog Sarajeva. Što je normalno. Ono što mi trebamo da radimo, ne treba da se obaziremo", rekao je Vladan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Nakon pisma Konakovića i Suljagića ne bi čudilo da se oglasi i neki novi autor koji će biti inspirisan najavljenom dodjelom priznanja.