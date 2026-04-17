Na ersoft klubove u FBiH upozorava i Evropa: Paravan za regrutaciju radikalnih ekstremista

ATV
17.04.2026 16:38

U FBiH trenutno postoji više od 40 ersoft (Airsoft) klubova u kojima se sprovode vojne obuke, koje pored svoje rekreativne funkcije imaju i vjersku, tako što se ideje islamističkog ekstremizma uvode u aktivnosti klubova, piše u izvještaju Evropske komisije.

Ozbiljna zabrinutost, a sa druge strane i institucionalna nezainteresovanost vlada oko ersoft klubova koji su najviše aktivni u FBiH. Dok se institucije BiH ne zamaraju pretjerano oko ovog problema, Evropska komisija u svom izvještaju "Nasilni ekstremizam i spor na zapadnom Balkanu" upozorava da klubove borilačkih vještina i ersoft klubove često vode radikalizovani pojedinci u FBiH i Distriktu Brčko.

"Zanimljivo je da se većina njihovih vježbi sprovodi u selima koja je napustilo srpsko stanovništvo, gdje se za obuku koristi imovina uništena u ratu. Među pripadnicima ersoft klubova su i članovi OS BiH. Finansiraju se kroz donacije, članarine i sponzorstva. Primjećeno je da neke lokalne zajednice često pružaju podršku ersoft klubovima, konkretno opštine Bužim i Cazin, ali i opštine sa teritorije Tuzlanskog kantona", navedeno je u izvještaju Evropske komisije.

Oni posebno ističu klubove Crna Munja i Lilium Bosniacum.

"Ove klubove karakterišu stroga disciplina i naglasak na vertikalnom lancu komande, čime se približavaju nivou organizacije koji vlada u modernim specijalnim jedinicama", navodi se u izvještaju.

Upozoravaju da je ovo novi trend na Zapadnom Balkanu za indoktrinaciju i regrutovanje novih ekstremista.

"Ova pojava karakteristična je za Bosnu i Hercegovinu (uglavnom za Federaciju BiH) i povezana je sa islamističkim ekstremizmom. Posebna opasnost leži u radikalizaciji djece koja se indoktriniraju u kampovima pod maskom učenja sportskih vještina".

Udruženja građana i sportska društva

Ono što je naročito zanimljivo jeste podatak da se ovi ersoft klubovi na teritoriji FBiH registruju kao udruženja građana ili kao sportski klubovi što im omogućava dobijanje finansija od strane organa lokalnih samouprava ili kantonalnih vlasti za sredstva potrebna za rad i funkcionisanje, piše balkanfacts.net.

Nedavno je u Bugojnu održano takmičenje sa ikonografijom učesnika koja je ponovo vratila na dnevni red izvještaj Evropske komisije koja je jasno ovo pitanje označila prijetnjom bezbjednosti čitave regije.

Tada je uznemirujuću izjavu dao i načelnik Bugojna Edin Mašić koji je otvorio takmičenje i izjavio da je ersoft jedna vrsta vojne obuke.

"Meni je drago što je Klub Oštrac organizovao ovo takmičenje, prvo u ovoj godini i nadam se da će ih biti još, masovnijih te još bolje organizovanih. Ovaj klub postoji već dvije godine, okuplja više od 30 članova, među kojima je dosta mladih koji kroz ovo druženje prolaze jednu vrstu vojne obuke", rekao je tada Mašić.

Večernji list je pisao da je oprema za ovaj sport veoma skupa što postavlja pitanje otkud učesnicima novac za ovaj sport.

"Tragovi finansiranja svih vrsta sportova i rekreacije koji imaju veze sa oružjem od streljaštva do lovačkih udruženja, vode do bošnjačkih zvaničnika u ovom entitetu i mogu se pronaći u službenim glasnicima, gdje su navedene donacije klubovima. Godinama su najviše donacija dobijali od zvaničnika SDA, a sudeći prema izjavi načelnika Bugojna, koji je iz SDP-a, finansiranje im nije upitni ni nakon što je SDA izgubio mnoge poluge u vlasti u FBiH i prešao u opoziciju", piše Večernji.

Oni ističu i da zabrinjava činjenica da u regrutovanju mladih u ersoft i streljačke klubove učestvuju i neki policijski zvaničnici u centralnoj Bosni.

"Tako je MUP Srednjobosanskog kantona među prvima stao u odbranu ersoft takmičenja u Bugojnu tvrdeći kako je zakonito jer je uredno najavljeno. Iako se vezano uz ovo okupljanje nije propitivala njegova zakonitost, već pozadina i motivi onih koji preko ersoft klubova regrutuju mlade za ekstremističke izdeje, zbog čega su ih mnogi, uključujući i EK, ocijenili kao prijetnju bezbjednosti ne samo stanovnika BiH već i cijele regije".

Pročitajte više

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

Region

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK "Airsoft" puškom zaustavljao vozače, jedan ga je pregazio

6 mj

0
Спомен-подручје Корчаница постаје тренинг центар за "Airsoft"; Епископ Сергије: Наставља се скрнављење

Gradovi i opštine

Spomen-područje Korčanica postaje trening centar za "Airsoft"; Episkop Sergije: Nastavlja se skrnavljenje

1 god

0
За шта се спремају у ФБиХ: Појачане активности "airsoft" клубова - обуке, водови и команданти

BiH

Za šta se spremaju u FBiH: Pojačane aktivnosti "airsoft" klubova - obuke, vodovi i komandanti

1 god

0
Dječak koji je izvršio masakr trenirao "airsoft“ - kakva je to igra

Hronika

Dječak koji je izvršio masakr trenirao "airsoft“ - kakva je to igra

2 god

0

Više iz rubrike

Вулић: Министарство безбједности доноси одлуке о граничним прелазима, а не Управни одбор УИО

BiH

Vulić: Ministarstvo bezbjednosti donosi odluke o graničnim prelazima, a ne Upravni odbor UIO

4 h

0
Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ

BiH

Planet Soft: Nezakonita odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH

5 h

1
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović na Diplomatskom forumu u Antaliji

10 h

0
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Odbijena žalba Planet Softa, nabavka izbornih tehnologija dodijeljena američkoj firmi

19 h

6

