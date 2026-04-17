Planet Soft: Nezakonita odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH

Iz kompanije Planet Soft Banja Luka oglasili su se povodom odluke Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, kao i ranije odluke Centralne izborne komisije BiH u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

U saopštenju navode da je odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH je nezakonita i neosnovana.

"Javnost ima pravo da zna i dobije odgovore na brojna pitanja u vezi sa flagrantnim kršenjem zakona i procedura u prethodnim dešavanjima", navodi se u saopštenju Planet Softa.

Iz kompanije Planet Soft ističu da nisu pristali ni na kakve pritiske, ponude ili pokušaje uticaja koji bi ih naveli da odustanu od principa zakonitosti i javnog interesa.

"U periodu trajanja postupka javne nabavke suočili smo se sa nizom radnji i odluka koje smatramo potpuno nezakonitim, kršenjem pravila javnih nabavki, prepravljanja dokumentacije, prikrivanja činjenica i problematičnim po drugim osnovama, uključujući pokušaje relativizacije cijelog slučaja, izbjegavanje odgovornosti i postupanje koje, prema našim saznanjima, zahtijeva dodatno razjašnjenje pred javnošću, sudom, istražnim organima i nadležnim institucijama", istakli su iz Planet Softa.

Ističu da jučerašnja odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, koja je nezakonita i neosnovana, ruši sve pravne norme i načela i unosi pravnu nesigurnost u cijeli sistem javnih nabavki.

Ističu da takva odluka odluka samo pokazuje da su interesi pojedinih domaćih i međunarodnih struktura iznad prava i zakona, a odluka se tiče cijele zemlje i svih građana i legitimiteta čitavog izbornog procesa.

"Smatramo da građani imaju pravo da znaju sve relevantne činjenice. Zbog toga ćemo na predstojećoj pres-konferenciji predstaviti informacije i dokumentaciju kojom raspolažemo, a koje se odnose na nezakonito postupanje Centralne izborne komisije BiH, Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, moguće pokušaje nedozvoljenog uticaja, kao i na ignorisanje zakonskih obaveza od strane pojedinaca i odgovornih aktera", ističu iz Planet Softa.

Ističu da njihov cilj nije senzacionalizam, već potpuno i odgovorno informisanje javnosti o pitanjima od opšteg javnog interesa.

"Naravno, iskoristićemo naše pravo na sudsku zaštitu i pokretanje postupka obaranja navedenih odluka. O terminu i mjestu tu održavanja pres-konferencije mediji će biti blagovremeno obaviješteni", ističu iz Planet Softa.