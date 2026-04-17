Logo
Large banner

Planet Soft: Nezakonita odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH

Autor:

ATV
17.04.2026 12:31

Komentari:

1
Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ
Foto: ATV

Iz kompanije Planet Soft Banja Luka oglasili su se povodom odluke Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, kao i ranije odluke Centralne izborne komisije BiH u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

U saopštenju navode da je odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH je nezakonita i neosnovana.

"Javnost ima pravo da zna i dobije odgovore na brojna pitanja u vezi sa flagrantnim kršenjem zakona i procedura u prethodnim dešavanjima", navodi se u saopštenju Planet Softa.

Iz kompanije Planet Soft ističu da nisu pristali ni na kakve pritiske, ponude ili pokušaje uticaja koji bi ih naveli da odustanu od principa zakonitosti i javnog interesa.

"U periodu trajanja postupka javne nabavke suočili smo se sa nizom radnji i odluka koje smatramo potpuno nezakonitim, kršenjem pravila javnih nabavki, prepravljanja dokumentacije, prikrivanja činjenica i problematičnim po drugim osnovama, uključujući pokušaje relativizacije cijelog slučaja, izbjegavanje odgovornosti i postupanje koje, prema našim saznanjima, zahtijeva dodatno razjašnjenje pred javnošću, sudom, istražnim organima i nadležnim institucijama", istakli su iz Planet Softa.

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Odbijena žalba Planet Softa, nabavka izbornih tehnologija dodijeljena američkoj firmi

Ističu da jučerašnja odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, koja je nezakonita i neosnovana, ruši sve pravne norme i načela i unosi pravnu nesigurnost u cijeli sistem javnih nabavki.

Ističu da takva odluka odluka samo pokazuje da su interesi pojedinih domaćih i međunarodnih struktura iznad prava i zakona, a odluka se tiče cijele zemlje i svih građana i legitimiteta čitavog izbornog procesa.

"Smatramo da građani imaju pravo da znaju sve relevantne činjenice. Zbog toga ćemo na predstojećoj pres-konferenciji predstaviti informacije i dokumentaciju kojom raspolažemo, a koje se odnose na nezakonito postupanje Centralne izborne komisije BiH, Kancelarije za rješavanje žalbi BiH, moguće pokušaje nedozvoljenog uticaja, kao i na ignorisanje zakonskih obaveza od strane pojedinaca i odgovornih aktera", ističu iz Planet Softa.

Ističu da njihov cilj nije senzacionalizam, već potpuno i odgovorno informisanje javnosti o pitanjima od opšteg javnog interesa.

"Naravno, iskoristićemo naše pravo na sudsku zaštitu i pokretanje postupka obaranja navedenih odluka. O terminu i mjestu tu održavanja pres-konferencije mediji će biti blagovremeno obaviješteni", ističu iz Planet Softa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

planet soft

žalba

kancelarija za žalbe

CIK BiH

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner