Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima?

Srbi u Federaciji BiH se ne osjećaju bezbjedno. Nakon što su migranti obili mjesnu Crkvu i provalili, te opljačkali nekoliko kuća u selu Trubar, srpski povratnici ne mogu mirno da spavaju. Prinuđeni su da napuste ognjišta. Niko ih u drugom entitetu ni ne čuje. Nadležni su ostali nijemi.

„U razgovoru sa sveštenikom, došla sam do saznanja da je on razgovarao sa policijom nakon što su prijavili taj događaj. Još uvijek nemaju povratne reakcije i nažalost građani i tamošnji stanovnici strahuju da će i ovaj slučaj ostati u ladici i da se neće riješiti. Neki od njih koji imaju mogućnost odlučili da dođu ili ovdje u Drvar kod porodice ili rođaka ili da odu na neka druga mjesta gdje će se osjećati sigurnije", rekla je Dušica Runić, načelnik Drvara.

Napad na Srbe u Trubaru je posljedica neodgovorne federalne i kantonalne vlasti koja ne želi da zaštiti srpski narod, kategorični su u Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji.

„Oni bi voljeli da nema ni Srba, ni da ih nikada nije bilo, da nema ni crkava, ni grobalja srpskih, zato što oni tu bi najviše voljeli da dođu iz Saudijske Arabije, da tu nasele istovjernike. Srbi ne mogu ni u šta drugo da se uzdaju osim u vlastitu vlast, poslije iskustava ’54, ’45, ’91. do ’95, samo gdje je srpski policajac, tu je Srbin siguran", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Očito je da vlasti na nivou BiH i Federacije nikada nisu ozbiljno shvatile migrantsku krizu, ocjena je stručnjaka za bezbjednost. Kažu, nedopustivo je da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nije u stanju da zaštiti sve svoje građane.

„Pogotovo kada imamo u vidu narativ u javnom diskursu aktuelnog ministra unutrašnjih poslova FBiH koji se na sve strane hvali kako može svakoga od svačega zaštititi... Mi bismo bili srećni da je to tako. Evo pozivamo ga i ovoga puta da zaštititi srpske porodice koje su u manjini u povratničkim selima“, rekao je Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

Srpska je od samog početka imala jasan stav – ne može biti parking, niti mogu kampovi za migrante da budu na njenoj teritoriji. Pokazalo se to kao i te kako ispravno. U drugom kantonu, čini se, kontrole nemaju. Da federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima poruka je i Milorad Dodik.

„Pomoći ćemo, naravno, našim ljudima. To je žalosno. Može se to desiti i u Republici Srpskoj, ali u Republici Srpskoj ti migranti znaju da sisu dobrodošli i oni ne mogu ovdje da se osjećaju komotno. Žao mi je što se to dešava“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a

Nije to izolovan slučaj. Prema riječima mještana, nedavno su migranti obili i opljačkali više kuća u Stožištima kod Grahova. Poručuju, niko od Srba na tom području nije bezbjedan. Još 2019, a sve kako se ovakve stvari ne bi dešavale, predstavnici Srba u Federaciji su se pobunili i rekli ne migrantima u opštinama sa pretežno srpskim stanovništvom. Nisu dozvolili ni izgradnju migrantskog kampa u selu Medeno polje, gdje su vlasti USK naumile da ih presele.