"Diplomatija BiH se svela na pisanje pisama"

Diplomatija Elmedina Konakovića svodi se na kritikovanje svega što dolazi iz Republike Srpske, a u svakoj diplomatskoj saradnji Srpske vidi opasnost po BiH.

Ovaj put zasmetalo mu je to što će Milorad Dodik krajem ovog mjeseca govoriti na Forumu svjetskih lidera na prestižnom američkom univerzitetu, na kojem će mu biti dodjeljeno priznanje za promociju demokratije. U pismu, između ostalog, navodi da je zabrinut zbog političkog djelovanja i Dodikovih javnih nastupa.

„Njegovo kontinuirano zagovaranje secesionističkih politika dodatno je pojačano bliskim političkim usklađivanjem sa Ruskom Federacijom, uključujući niz sastanaka na visokom nivou u posljednjim godinama, kao i nedavne izjave koje promovišu narative koji osporavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH i podrivaju ustavni poredak“, rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Ovo nije stav institucija, već pojedinca i Konaković po ko zna koji put zloupotrebljava ministarstvo na čijem je čelu. Zahvaljujući njegovom djelovanju spoljna politika BiH je u raspadu, kaže Milorad Dodik.

„Šta oni čine od te zemlje, koju navodno brane? Kako je moguće da jedan ministar se obrati, a da to nije stav Predsjedništva. Kao što ste primjetili, mene oni ne zanimaju, za mene su oni nepostojeći u svakom pogledu“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da Konaković zloupotrebljava funkciju koju obavlja u dnevno političke svrhe, smatraju i analitičari. Apsurdno je, smatraju, da je sebi dao za pravo određuje ko se može obraćati na američkom univerzitetu.

„Zato danas imamo jednu paralisanu bh diplomatiju i nikakav spoljnopolitički kurs. S druge strane, ministar inostranih poslova izlazi iz okvira svojih nadležnosti, tako da bilo kakvo obraćanje i bilo kome je na njegovu ličnu inicijativu“, rekao je Bojan Šolaja, Centar za međunarodne i bezbjednosne studije.

„On pokušava da kao ministar inostranih poslova izvrši tu vrstu uticaja, ali to nema nikakvog efekta, jer to je jedan respektabilan univerzitet, nije to univerzitet pod imenom „Klub ljubitelja Elmedina Konakovića, koji će da prihvati tu njegovu ličnu želju“, rekao je Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

Elmedin Konaković je već duže vrijeme na meti kritika i u Sarajevu, gdje mu zamjere izuzetno loše spoljnopolitičko djelovanje. Dok Republika Srpska bilježi sve veću i značajniju diplomatsku saradnju, Konaković piše kritičke statuse o tome. Sada je počeo i pisma.