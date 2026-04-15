Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

Vlada FBiH usvojila zaključak kojim će se na Londonskoj berzi zadužiti za 800 miliona evra.
Prema usvojenom zaključku Vlada FBiH odobrava angažman banaka, zajedničkih vodećih menadžera: "Bank of America", "Citi", "Deutsche bank" i "Raiffeisen Bank International", te zadužuje Federalno ministarstvo finansija da sa istima usaglasi i zaključi odgovarajući ugovorni aranžman i sve druge potrebne dokumente.
Odobren je angažman pravnog savjetnika Baker Botts LLP London sa kojim će ugovorni angažman nakon dogovora potpisati Federalno ministarstvo finansija.
Takođe, Vlada je imenovala stručni tim za prezentaciju ekonomske pozicije FBiH međunarodnim investitorima, u sastavu: Goran Miraščić, Kabinet Premijera Federacije BiH; Samir Bakić, Federalno ministarstvo finansija; Mario Glibić, Federalno ministarstvo finansija; Alija Aljović, Federalno ministarstvo finansija; Anja Kolovrat-Rotim, Federalno ministarstvo pravde.
Kako piše u zaključku, zadatak stručnog tima je sveobuhvatna prezentacija makroekonomskih pokazatelja, okvira fiskalne politike, stanja javnih finansija, te strateških sektorskih informacija i prioriteta ekonomske politike Federacije BiH, s ciljem osiguranja adekvatnog pristupa međunarodnom finansijskom tržištu.
Ekonomija
3 sedm0
Ekonomija
1 sedm0
Ekonomija
3 sedm0
Ekonomija
1 mj1
BiH
21 h0
BiH
22 h0
BiH
1 d0
BiH
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
32
16
21
16
16
16
07
16
02
