FBiH se zadužuje 800 miliona evra na Londonskoj berzi

ATV

18.03.2026

17:46

ФБиХ се задужује 800 милиона евра на Лондонској берзи
Vlada FBiH odlučila je danas da se na Londonskoj berzi zaduži za 800 miliona evra.

Vlada je podržala danas prijedlog da se izvrši emisija evroobveznica FBiH do 800.000.000 evra na Londonskoj berzi.

Budžetom FBiH za ovu godinu planirani su primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 1.976.952.480 KM, od čega se na direktno spoljno zaduživanje odnosi 1.564.664.000 KM /ekvivalent od 800 miliona evra/, saopšteno je iz federalne Vlade.

U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, te nedavnom presudom Ustavnog suda FBiH kojom je u potpunosti potvrđena ustavnost predmetnog zakona, stvoreni su svi pravni preduslovi za nesmetanu realizaciju emisije na međunarodnom tržištu kapitala, prenosi Srna.

