Logo
Large banner

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

Autor:

ATV

18.03.2026

11:04

Komentari:

0
Foto: ATV

RAPEKS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda koji svakodnevno koristimo te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od strujnog udara i opekotina.

Kako se navodi u obavještenju u pitanju je fen za kosu brenda "LAC LAICHY", kao i da dijelovi pod naponom (žice i električne komponente) dostupni su kroz usisnik vazduha na aparatu, što može dovesti do strujnog udara.

Pored toga, plastično kućište uređaja i jedan od dodataka mogu se istopiti, što može dovesti do rizika od opekotina.

Proizvod se prodaje putem interneta, konkretno preko platforme Šajn (jedinstveni identifikator proizvoda: sv25022644154415497).

Podaci o proizvodu

  • Proizvod: Fen za kosu
  • Naziv: Hair Dryer
  • Marka: LAC LAICHY
  • Tip / broj modela: L-1100
  • Zemlja porekla: Narodna Republika Kina
  • Vrsta rizika: Opekotine/Strujni udar

(Telegraf Biznis)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povlačenje sa tržišta

strujni udar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner