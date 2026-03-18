Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

RAPEKS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda koji svakodnevno koristimo te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od strujnog udara i opekotina.

Kako se navodi u obavještenju u pitanju je fen za kosu brenda "LAC LAICHY", kao i da dijelovi pod naponom (žice i električne komponente) dostupni su kroz usisnik vazduha na aparatu, što može dovesti do strujnog udara.

Svijet Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

Pored toga, plastično kućište uređaja i jedan od dodataka mogu se istopiti, što može dovesti do rizika od opekotina.

Proizvod se prodaje putem interneta, konkretno preko platforme Šajn (jedinstveni identifikator proizvoda: sv25022644154415497).

Podaci o proizvodu

Proizvod: Fen za kosu

Naziv: Hair Dryer

Marka: LAC LAICHY

Tip / broj modela: L-1100

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina

Vrsta rizika: Opekotine/Strujni udar

(Telegraf Biznis)