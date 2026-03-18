Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

Policija u Španiji uhapsila je dvojicu državljana Srbije zbog sumnje da su u Madridu, u ponedjeljak uveče, zbog sumnje da su oteli bogatog biznismena.

Dvojica Srba se terete da su, ispred jednog poznatog restorana u Madridu, prisilili 33-godišnjeg kanadskog biznismena da uđe u kombi.

Vjeruje se da su osumnjičeni namjeravali da od biznismena ukradu kriptovalute!

Očevici su vidjeli kako nepoznati muškarci guraju biznismena u kombi, nakon čega su pozvali policiju. Ubrzo je kombi lociran, a dvojica osumnjičenih su privedeni, dok se za trećim otmičarem još traga.

Žrtva je, prema izvorima, uspjela da pobjegne iz vozila i zaustavila je taksi koji ga je odvezao u bolnicu.

U kombiju su pronađene plastične vezice, kojima su otmičari vezali žrtvu, i pakovanje nepoznatih tableta koje su, kako se sumnja, natjerali biznismena da popije.

Scena Influenserka pronađena mrtva u svom domu

Osumnjičeni su, navodno, pokušali biznismenu da skinu sa ruke i luksuzni sat, vrijedan 100.000 evra, ali je krajnji cilj bio da pristupe ključevima njegovih kriptovaluta.

Uhapšene osobe su putovale iz Barselone u Madrid, što je navelo istražitelje na pomisao da su prethodno pratili žrtvu i da su vjerovatno znali da je putovao u Madrid zbog transakcije sa kriptovalutama, prenosi Telegraf.