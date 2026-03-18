Nezapamćena tragedija: Otac, majka i dijete nastradali zbog kvara na bojleru

Oštećeni bojler u kupatilu izazvao je smrt porodice u Dzeržinskom, u Moskovskoj oblasti, javio je izvor REN TV-a.

Kvar je doveo do oslobađanja ugljen-monoksida iz bojlera u vazduh. Muškarac se u tom trenutku tuširao, dok su majka i dijete spavali. Pokrenut je krivični postupak, a tužilaštvo Moskovske oblasti nadgleda njegov tok.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.