Horor: Voda izbacila dva tijela, žena bila gola

More je jutros izbacilo dva tijela. Tijelo gole žene pronađeno je na plaži u blizini Pomorija (Bugarska).

Primijetili su ga ljudi koji su rano ujutro izašli da se bave sportom.

Očevici su prijavili slučaj na broj 112. Na tijelu nisu pronađeni vidljivi znakovi nasilja. Zakazana je obdukcija, identitet se utvrđuje, piše "Nova.bg".

Pomorie je poznato ljetovalište na obali Crnog mora. Grad je udaljen 420 kilometara istočno od glavnog grada Sofije i 20 km istočno od regionalnog centra Burgasa.

U međuvremenu, tijelo muškarca takođe je isplivalo na površinu Crnog mora u području Brodogradilišta za popravku u Varni. Prema prvim informacijama, tijelo je uočeno u blizini jednog od plutajućih dokova, a signal su u 8.32 sati poslali zaposleni na lokaciji.

Pomorska prijestonica

Varna je treći najveći grad u Bugarskoj nakon Sofije i Plovdiva, i najveći primorski grad u zemlji. Često naziva “pomorskom prijestonicom Bugarske”.

U gradu su smještene državne institucije vezane za more i pomorske poslove.

Policijske ekipe su odmah upućene na mjesto događaja, obavile uviđaj i započele rad na utvrđivanju identiteta muškarca i uzroka smrti.