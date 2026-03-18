Pucnjava u američkoj bazi, ima poginulih

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena u pucnjavi u bazi američkog vazduhoplovstva u Novom Meksiku, saopštili su vojni zvaničnici.

Vazduhoplovna baza Holoman u blizini Alamogorda, grada na jugu Novog Meksika, stavljena je pod blokadu u utorak oko 17.30 časova po lokalnom vremenu nakon izveštaja o aktivnom strelcu, navodi se u saopštenju vojske.

Blokada je ukinuta ubrzo nakon što su pripadnici snaga bezbjednosti potvrdili da je područje bezbedno, prenosi USA Today.

"Hitne službe reaguju na situaciju i trenutno nema prijetnje", navodi se u saopštenju vojske.

Vojni zvaničnici nisu dali više detalja o incidentu, prenosi Telegraf.

Vazduhoplovna baza Holoman je osnovana 1942. godine kao aerodrom zapadno od Alamogorda, oko 145 kilometara sjeverno od El Pasa u Teksasu.

Baza je prvenstveno dom 49. krila, jedinice Ratnog vazduhoplovstva SAD, koje podržava ciljeve nacionalne bezbjednosti raspoređivanjem širom svijeta u mirnodopskim i ratnim operacijama.

Krilo obezbjeđuje pripadnike vazduhoplovstva i svemirskih snaga, obučava pilote aviona F-16 Fighting Falcon, kao i pilote i operatere senzora bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper..

Pripadnici te jedinice učestvovali su u Drugom svjetskom ratu, Korejskom ratu, sukobima u jugoistočnoj i jugozapadnoj Aziji, kao i u NATO bombardovanju SR Jugoslavije koje je trajalo 78 dana.