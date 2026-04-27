Logo
Large banner

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

Autor:

ATV
27.04.2026 22:46

Komentari:

0
поп икона пјевачица Америка Мадона
Foto: X/boryvor

Kraljica popa, Madona iznenadila je publiku pojavivši se na zabavi u Zapadnom Holivudu, gd‌je je izvela pjesme s nadolazećeg albuma "Ispovijest na plesnom podijumu: Drugi dio". Zahvaljujući mladolikom izgledu postala je tema komentara na društvenim mrežama.

Lice je u potpunosti zategla, a mnogi je sada porede s njenom kolegicom Kajli Minog.

"Došla je u operacionu salu i pokazala fotografiju Kajli Minog", "Ponovo izgleda kao kada je snimala 4 Minute'", "Poput lutke", "Primjer odlično urađenih plastičnih operacija", neki su od komentara.

Izazvala je oduševljenje prisutnih pojaviši se za Di Džej pultom i kazala:

"Zdravo, d‌jeco, mama je ovd‌je da vas spasi. Jeste li spremni plesati za mene? Hajde, nađimo se na plesnom podiju. U redu, idemo gejevi, hajde! Nemojte me razočarati, gejevi".

Prisutnima je poručila da trebaju spustiti mobitele, podići ruke i uživati u muzici, prenosi Kliks

@crazyhollywood Don’t want a repeat of Coachella - mother Madonna wants phones down and hands UP 🙌🏼 #breakingnews #madonna #hollywood ♬ original sound - crazyhollywood

Ona je nedavno najavila da će 3. jula objaviti album "Ispovijest na plesnom podijumu: Drugi dio", 21 godinu nakon originala "Ispovijest na plesnom podijumu".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Madona

Amerika

pop pjevačica

muzika

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner