Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

Kraljica popa, Madona iznenadila je publiku pojavivši se na zabavi u Zapadnom Holivudu, gd‌je je izvela pjesme s nadolazećeg albuma "Ispovijest na plesnom podijumu: Drugi dio". Zahvaljujući mladolikom izgledu postala je tema komentara na društvenim mrežama.

Lice je u potpunosti zategla, a mnogi je sada porede s njenom kolegicom Kajli Minog.

"Došla je u operacionu salu i pokazala fotografiju Kajli Minog", "Ponovo izgleda kao kada je snimala 4 Minute'", "Poput lutke", "Primjer odlično urađenih plastičnih operacija", neki su od komentara.

completamente chocado nessas fotos sem tratamento da madonna ontem na festa do club confessions II pic.twitter.com/sNd9UCsVKb — i feel so free (@borvior) April 26, 2026

Izazvala je oduševljenje prisutnih pojaviši se za Di Džej pultom i kazala:

"Zdravo, d‌jeco, mama je ovd‌je da vas spasi. Jeste li spremni plesati za mene? Hajde, nađimo se na plesnom podiju. U redu, idemo gejevi, hajde! Nemojte me razočarati, gejevi".

Prisutnima je poručila da trebaju spustiti mobitele, podići ruke i uživati u muzici, prenosi Kliks

Ona je nedavno najavila da će 3. jula objaviti album "Ispovijest na plesnom podijumu: Drugi dio", 21 godinu nakon originala "Ispovijest na plesnom podijumu".