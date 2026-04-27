Breskvica objavila novi album

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica promovisala je novi album "Deskarada" (Descarada) danas, 27. aprila.
Nakon uspješnog albuma Turbo i folk, Breskvica je nastavila u istom stilu i na novom albumu. Na početku je otkrila kako se osjeća zbog novog projekta.
"Uzbuđeno, uplašeno, ali dobro. Želim da sve prođe kako treba, zbog toga sam uplašena, nadam se da će se ljudima dopasti. Radili smo nešto preko godinu dana. Dug period, jako smo se potrudili", rekla je Breskvica.
Pjesme se mogu poslušati na kanalu Generacija ZED. Među prvima koje su objavljene su pjesme Posle nas, Vampir, Dva ludaka i naslovna pjesma Descarada.
