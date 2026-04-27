"Koristim crveno svjetlo i krv devetnaestogodišnjaka"

ATV
27.04.2026 17:14

Глумица Шерлиз Терон Инстаграм Холивуд филм
Foto: Charlize Theron/Instagram

Ljepota Šarliz Teron godinama unazad je tema kojoj se dive ljudi širom svijeta, a kako i ne bi s obzirom da odolijeva godinama te može stati na crtu daleko mlađim kolegicama.

Glumica Šarliz Teron (50) može se pohvaliti savršenim izgledom i nevjerovatnom mladolikošću iako je na pragu šeste decenije. Njena izazovna modna izdanja su uvijek tema, a gostujući u jednom podkastu, glumica je otkrila koja je to tajna njene mladolikosti.

Njen odgovor je bio zanimljiv i kontroverzan.

"Koristim crveno svjetlo. To i krv devetnaestogodišnjaka", bio je njen odgovor, na šta se voditelj nasmijao.

@willandwoody if you're under 20 and watching this… run. Charlize Theron just confessed 🧛‍♀️ #beautyroutine #redlight ##charlizetheron##ageless##fyp

Šarliz se potom uozbiljila i rekla da redovno nosi masku sa crvenim svjetlom.

"Čim siđem sa seta, stavim je. Te maske jednostavno obožavam", rekla je Šarliz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Јасна Миленковић Јами стоји на плажи и позира у црној хаљини

Трагедија пред концерт славне Шакире

