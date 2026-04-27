Tragedija pred koncert slavne Šakire

Tehničar koji je radio na pripremi bine za koncert Šakire u Brazilu poginuo je nakon nesreće koja se dogodila tokom montaže scenske konstrukcije.

Kako je saopštila vatrogasna služba Rio de Žaneira, muškarac je zadobio teške povrede nogu u sistemu za podizanje konstrukcije.

Radnici ga izvukli ispod konstrukcije

Nakon nesreće, radnici su uspjeli da oslobode povrijeđenog muškarca, koji je hitno prebačen u bolnicu.

Međutim, uprkos naporima ljekara, kasnije je proglašen mrtvim.

Organizator koncerta, kompanija Bonus trak, potvrdio je smrt tehničara.

"Nažalost, tehničar je preminuo u bolnici“, saopštili su.

Haos na plaži Kopakabana

Šakira bi u subotu trebalo da održi veliki besplatni koncert na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru, događaj koji privlači ogromnu pažnju publike iz Brazila i svijeta.

Ekipe već nedjeljama rade na postavljanju bine na čuvenoj plaži, a nesreća se dogodila upravo tokom tih priprema.

Očevidac Antonio Markos Fereira dos Santoš rekao je da je iznenada vidio ljude kako trče.

"Niotkuda smo vidjeli ljude kako trče, a kada smo pogledali, konstrukcija je bila na zemlji. Ljudi su govorili da je jedan čovjek ostao zarobljen ispod. Svi su potrčali da ga izvuku“, ispričao je on.

Koncert dolazi poslije velike svjetske turneje

Šakirin nastup u Brazilu dolazi nakon njene svjetske turneje „Las Muheres Ja No Joran Vorld Tur“, što u prevodu znači "Žene više ne plaču".

Turneja je počela prošle godine i proglašena je najvećom ženskom turnejom 2025. godine prema zaradi na blagajnama i prodaji ulaznica.

Album istog imena objavljen je godinu dana ranije, a veliku pažnju privukle su pesme koje su javnost povezivala sa njenim raskidom od bivšeg fudbalera Žerarda Pikea.