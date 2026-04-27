Džinović progovorio o Melini, sinu i odnosu sa ćerkom

Pjevač Haris Džinović je tokom gostovanja na Pink televiziji otkrio koliko njegov sin Kan brine o njemu, a osvrnuo se i na svadbu svoje bivše supruge Meline.

"Ja kada odem na put, mene moj sin zove da me pita kako sam, da li sam jeo, da li sam stigao, pita me kada se vraćam kući. On mene uvijek pita da li mi nešto treba, da me sačeka nešto. Moram da kažem da je bitno da se ljudi koji žive u četiri zida razumiju", rekao je Haris.

Prokomentarisao je udaju bivše supruge Meline za bogataša iz Engleske, Džefrija Arnolda.

"Mene to ne zanima, ja kada sam se razveo, za mene je to gotova priča, kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima. Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimum tri braka. O mom se pisalo toliko, a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez", rekao je Haris.

Kaža da nije imao nikakva očekivanja.

"Šta me briga šta ko radi na drugoj strani? S druge strane ne mogu da govorim ništa o tome jer ništa nisam vidio, samo sam čuo priče koje me ne zanimaju. Nema dlake na jeziku, evo kažem, ja ne mogu da kažem ništa što nisam video ni osjetio, svojim prisustvom potvrdio. Taj slučaj me ne interesuje. Priča se o njenim milionerima, avionima i kamionima. Ne želim da pričam o njoj, da mi to puni glavu i da sjedim i da razmišljam o tome", rekao je Haris.

Otkrio je i da li sada slobodan.

"Ja sam slobodan čovjek od kako sam izašao iz suda, nisam slavio, to se ne slavi", istakao je pjevač.

Nije ga, naglašava, iznerviralo kada je čuo za Melininu udaju.

"Ja sam tokom ove dvije i po godine saznao masu stvari koje sam preskočio. I sad, šta god da se desi u narednom periodu, to više nije iznenađenje. Ja sam to u dva mjeseca posle razvoda sortirao i napravio rez. Gotovo, nema ništa više i kraj. To traje već dvije godine i nešto, otkad sam ja potpuno slobodan i oslobođen svih stvari u glavi. Ništa me ne zanima, samo idem okolo i smijem se. Misliće neko da sam lud. Potpuni mi je mir u kući i dobro mi je raspoloženje. Meni je razvod dobrodošao da se malo odmorim od svih tih stvari. Nisam sumnjao da li mi je Melina bila nevjerna, jer da sam sumnjao onda bih otkrio. A s druge strane, dobro je što nisam", kazao je Haris Džinović.

Kaže da nije ništa čuo o tome dok su bili u braku.

"Poslije toga sam čuo sijaset priča raznih vrsta i tako dalje. Kažu ljudi svašta. Znate vi to bolje od mene, vi čačkate. Neću ja to da kažem. Mene to ne zanima, da ja iznosim te stvari i prljav veš. Ne pada mi na pamet. Ja se nikad nisam nakašljao pored nje, a ne da sam uradio nešto", naveo je potom.

Dotakao se i odnosa sa ćerkom Đinom, koji je poljuljan otkako se ona priklonila majci.

"S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući", kazao je Džinović.