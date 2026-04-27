Stevandić u Strazburu na otvaranju izložbe o Jasenovcu

Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić prisustvovaće danas otvaranju izložbe "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe" u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Na izložbi će biti predstavljeni autentični dokumenti iz istorijskih arhiva, fotografije i svjedočenja preživjelih iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac.

Stevandić je izjavio ranije da su izložbu pripremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine.

Izložbu organizuje poslanik Evropskog parlamenta iz francuske stranke Nacionalno okupljanje Aleksandar Nikolić, u saradnji sa Federacijom mladih Srba Evrope.

Сергеј Лавров-15042026

Svijet

Lavrov: Rusija uvijek otvorena za kontakte sa Vašingtonom

Ovo je prvi put da se ovakva izložba organizuje u Evropskom parlamentu, a inicijatori objašnjavaju da je cilj podsjećanje evroposlanika na važnost istorijskog sjećanja na stradanja tokom Drugog svjetskog rata.

U delegaciji Narodne skupštine Republike Srpske biće poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.

Svečano otvaranje izložbe biće upriličeno u 19.30 časova.

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Rusija uvijek otvorena za kontakte sa Vašingtonom

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Nisam bio zabrinut, napadač je bolesna osoba

4 h

0
Муња и торнадо погодили село.

Svijet

Tornado praćen snažnom olujom odnio najmanje tri života

4 h

0
Експлодирале цијене: Килограм меса постао луксуз

Društvo

Eksplodirale cijene: Kilogram mesa postao luksuz

4 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada pokrenula inicijativu: Posao za 500 djece poginulih boraca

13 h

2
Миодраг Јаковљевић приступио СПС-у, састао се са Гораном Селаком

Republika Srpska

Miodrag Jakovljević pristupio SPS-u

14 h

1
син генерала Ратка Младића Дарко Младић

Republika Srpska

Stanje generala Mladića zahtijeva da mu se hitno omogući liječenje u Srbiji

16 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić objavio video: U Evropu stiže istina

18 h

3

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

Tragedija pred koncert slavne Šakire

