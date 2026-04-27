Stevandić u Strazburu na otvaranju izložbe o Jasenovcu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić prisustvovaće danas otvaranju izložbe "Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe" u Evropskom parlamentu u Strazburu.
Na izložbi će biti predstavljeni autentični dokumenti iz istorijskih arhiva, fotografije i svjedočenja preživjelih iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac.
Stevandić je izjavio ranije da su izložbu pripremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine.
Izložbu organizuje poslanik Evropskog parlamenta iz francuske stranke Nacionalno okupljanje Aleksandar Nikolić, u saradnji sa Federacijom mladih Srba Evrope.
Ovo je prvi put da se ovakva izložba organizuje u Evropskom parlamentu, a inicijatori objašnjavaju da je cilj podsjećanje evroposlanika na važnost istorijskog sjećanja na stradanja tokom Drugog svjetskog rata.
U delegaciji Narodne skupštine Republike Srpske biće poslanici Mladen Ilić, Milan Trninić i Maja Dragojević-Stojić.
Svečano otvaranje izložbe biće upriličeno u 19.30 časova.
